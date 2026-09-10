Κυψέλη: Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε στο γήπεδο της Αλεπότρυπας

Τα κόκαλα ήταν τοποθετημένα σε μαύρη σακούλα τυλιγμένη με προβιά, εμφανώς θαμμένη κοντά στο γήπεδο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Κυψέλη: Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε στο γήπεδο της Αλεπότρυπας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δεύτερη σακούλα με κόκαλα εντοπίστηκε κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, δύο μέρες μετά την πρώτη.
  • Η σακούλα ήταν τυλιγμένη με προβιά και περιείχε μικρού μεγέθους οστά, πιθανότατα ζώου.
  • Τα οστά παραλήφθηκαν από την αστυνομία και παραδόθηκαν για ιατροδικαστική εξέταση.
  • Το δεύτερο εύρημα βρέθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το πρώτο σημείο.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει αν τα οστά σχετίζονται με την υπόθεση ή αν πρόκειται για ζώο.
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Μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε σακούλα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην περιοχή της Κυψέλης, ένα δεύτερο παρόμοιο εύρημα σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Μία δεύτερη σακούλα με κόκαλα εντοπίστηκε από πολίτη την Τετάρτη, κοντά στο ίδιο σημείο που βρέθηκε και η πρώτη δύο μέρες νωρίτερα. Ο πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τη σακούλα με τα οστά, την οποία παρέδοσαν για ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η σακούλα εντοπίστηκε απέναντι από πολυκατοικία, σε σημείο όπου φέρεται να είχε θαφτεί. Μάλιστα, ήταν τυλιγμένη μέσα σε προβιά ενώ τα οστά ήταν μικρού μεγέθους, κάτι που υποδεικνύει ότι μάλλον πρόκειται για ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο εύρημα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας», όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με το κρανίο και τα ανθρώπινα οστά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει την προέλευση των οστών και να δείξει εάν το νέο εύρημα συνδέεται με την υπόθεση ή αν πρόκειται για κάποιο νεκρό ζώο που θάφτηκε στο σημείο.

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