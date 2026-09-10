Παριζιάνα: Το θρυλικό μαγαζί της Πάτρας όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Γιώργος Μαζωνάκης

Snapshot Η «Παριζιάνα» στην Πάτρα ήταν το ιστορικό κέντρο διασκέδασης όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε την καριέρα του το 1992.

Στην «Παριζιάνα» τον άκουσε ο Νίκος Μουρατίδης, γεγονός που οδήγησε στη γνωριμία του με την δισκογραφική εταιρεία PolyGram.

Η «Παριζιάνα» αποτέλεσε σημαντικό σημείο στην πατρινή νυχτερινή ζωή για δεκαετίες, αλλά σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη και ερειπωμένη.

Η πορεία του Μαζωνάκη ξεκίνησε από αυτό το μαγαζί, το οποίο παραμένει σύμβολο μιας άλλης εποχής και μιας σημαντικής αρχής στην καλλιτεχνική του ζωή. Snapshot powered by AI

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Το ξεκίνημα στην Πάτρα και η θρυλική «Παριζιάνα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσε πάντα μία σχέση αγάπης με την Πάτρα, αφού ήταν η πόλη όπου έκανε το καλλιτεχνικό του ξεκίνημα σε μαγαζιά όπως η θρυλική «Παριζιάνα».

Κάποτε ήταν γεμάτη φώτα, μουσικές και κόσμο. Σήμερα, η «Παριζιάνα» της Πάτρας στέκει ερειπωμένη, σαν ένα βουβό απομεινάρι μιας άλλης εποχής. Κι όμως, μέσα σε αυτούς τους τοίχους γράφτηκε ένα από τα πρώτα και πιο καθοριστικά κεφάλαια στην πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ήταν το καλοκαίρι του 1992, όταν ο μόλις 20 ετών τότε τραγουδιστής ανέβαινε στην πίστα της «Παριζιάνας», πολύ πριν γίνει ο «Μαζώ» που θα γέμιζε στάδια και μεγάλες μουσικές σκηνές. Εκεί τον άκουσε ο Νίκος Μουρατίδης και ακολούθησε η γνωριμία του με την PolyGram, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την πρώτη του δισκογραφική δουλειά.

Η «Παριζιάνα» ήταν ήδη ένα από τα ιστορικά σημεία της πατρινής νυχτερινής ζωής, ένα από τα γνωστά κοσμικά κέντρα που σημάδεψαν τη διασκέδαση της πόλης για δεκαετίες. Για τον Μαζωνάκη, όμως, ήταν κάτι περισσότερο: ήταν ένας από τους χώρους όπου ένα όνειρο άρχισε να παίρνει μορφή. Ο ίδιος, χρόνια αργότερα, θυμόταν την Πάτρα με νοσταλγία, λέγοντας πως είχε έρθει για λίγο και τελικά έμεινε για χρόνια.

Σήμερα, η εικόνα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου αποκτά έναν διαφορετικό συμβολισμό. Η πίστα άδειασε, τα φώτα έσβησαν και οι φωνές σώπασαν. Η ιστορία, όμως, που γράφτηκε εκεί δεν ερειπώνεται. Γιατί κάπου ανάμεσα στους ξεθωριασμένους τοίχους της «Παριζιάνας» μένει ακόμη η ανάμνηση ενός νεαρού παιδιού που ανέβαινε στην πίστα χωρίς να γνωρίζει πως από εκεί, από την Πάτρα, θα ξεκινούσε το μεγάλο ταξίδι του.

Δείτε εικόνες από την θρυλική «Παριζιάνα» στην Πάτρα:

Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδά «Σαν τρελό φορτηγό» το 1990 - Το σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά του χρόνια

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο φως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο συμμαθητής του, Απόστολος Καζακίδης, δημοσίευσε ένα βίντεο από το 1990, στο οποίο ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό», χαρίζοντας μια εικόνα από μια εποχή πολύ πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στα πρώτα του βήματα, όταν το τραγούδι ήταν ήδη μέρος της ζωής του, και σήμερα αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς αποτελεί ένα μικρό κομμάτι από την προσωπική διαδρομή του καλλιτέχνη.

Ο Απόστολος Καζακίδης, που υπήρξε συμμαθητής του, επέλεξε να μοιραστεί το βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους, κρατώντας ζωντανή μια ανάμνηση από τα χρόνια της νιότης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε… Video απο την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας !!! 1990», έγραψε χαρακτηριστικά.

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