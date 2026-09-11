Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για δύο υποθέσεις διακίνησης μεταναστών

Snapshot Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στη Θεσσαλονίκη για δύο υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Έβρο προς το εσωτερικό της Ελλάδας.

Στην πρώτη υπόθεση, δύο οδηγοί υπήκοοι Μολδαβίας προσπάθησαν να διαφύγουν με τέσσερις μετανάστες από Ιράκ και Πακιστάν στα οχήματά τους.

Στη δεύτερη υπόθεση, δύο Τσέχοι διακινούσαν δύο μετανάστες από την Ερυθραία που είχαν πληρώσει 5.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα διακίνησης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο, στη Θεσσαλονίκη, για δύο υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Έβρο προς το εσωτερικό της χώρας.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί εντόπισαν στην Εγνατία Οδό, πριν από την Ασπροβάλτα, δύο Ι.Χ. με οδηγούς έναν 23χρονο κι έναν 24χρονο, υπήκοοι Μολδαβίας. Οι δύο οδηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν στο σταθμό διοδίων της περιοχής. Στα οχήματα εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις αλλοδαποί, με καταγωγή από το Ιράκ και το Πακιστάν, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν στους χώρους των αποσκευών.

Λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια περιοχή, συνελήφθησαν ένας 43χρονος και μία 40χρονη, υπήκοοι Τσεχίας, καθώς στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους εντοπίστηκαν δύο μετανάστες από την Ερυθραία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο διακινούμενοι είχαν καταβάλει 5.000 ευρώ, ο καθένας, σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου για τη μεταφορά τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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