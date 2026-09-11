Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος ανήλικων αδελφών και της μητέρας τους για κλοπές από καταστήματα

Οι κλοπές τελέστηκαν στις αρχές του έτους

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος ανήλικων αδελφών και της μητέρας τους για κλοπές από καταστήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο ανήλικα αδέλια ηλικίας 13 και 15 ετών κατηγορούνται για κλοπή 200 ευρώ από δύο καταστήματα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
  • Οι κλοπές πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους και ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία.
  • Έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος της 33χρονης μητέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
  • Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.
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Δύο ανήλικα αδέλφια κατηγορούνται ότι έκλεψαν 200 ευρώ από τα ταμεία δύο εμπορικών καταστημάτων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Οι κλοπές τελέστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις αρχές του έτους, ενώ ως δράστες ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία τα δύο αδέλφια, 13 και 15 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εναντίον της 33χρονης μητέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Την έρευνα διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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