Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Σήμερα οδηγούνται σε απολογία οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 23 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης, Κωνσταντίνος Αντάρας.
  • Η υπόθεση αφορά βαριά κακουργήματα που σχετίζονται με εικονικές ακυρώσεις, εκπτώσεις και δωρεάν παραγγελίες μέσω ειδικού αλγορίθμου.
  • Στην έρευνα στην κατοικία του Αντάρα βρέθηκαν μετρητά και παράνομα σπάνια ρολόγια μεγάλης αξίας.
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Στην Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και τις φερόμενες παρανομίες που συνδέονται με την αλυσίδα Pizza Fan.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με συνολικά 33 κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, με τις απολογίες των υπόλοιπων 23 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται στελέχη, υπάλληλοι και πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είναι ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ως κεντρικό πρόσωπο στην οργάνωση του κυκλώματος και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Ο αλγόριθμος των ακυρώσεων και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας φερόμενος μηχανισμός εικονικών ακυρώσεων, εκπτώσεων και δωρεάν παραγγελιών, ο οποίος εξετάζεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας του και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις.

Οι αρχές διερευνούν τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές ενδέχεται να συνδέονται με την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα συναλλαγών και εταιρικών σχέσεων, το οποίο βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Η έρευνα στην κατοικία στην Εκάλη και τα ευρήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε πολυτελή κατοικία στην Εκάλη, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν μετρητά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, καθώς και συλλογή πολυτελών ρολογιών.

Μεταξύ των ρολογιών που αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα περιλαμβάνονται μοντέλα των οίκων Patek Philippe και Rolex, με την αξία τους να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της έρευνας.

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