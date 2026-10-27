Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Στο Ηράκλειο το ABEILLE MARENGO για τις βυθομετρικές έρευνες

Snapshot Το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO κατέπλευσε στο Ηράκλειο για βυθομετρικές έρευνες ενόψει της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Οι βυθομετρικές έρευνες είναι απαραίτητες για τον τεχνικό σχεδιασμό του υποθαλάσσιου καλωδίου και ξεκινούν νοτιοανατολικά της Καρπάθου προς την Κύπρο.

Η περιοχή των ερευνών περιλαμβάνει θαλάσσιες ζώνες με γεωπολιτικές εντάσεις, όπως το αμφισβητούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το Great Sea Interconnector θα έχει μήκος 1.208 χιλιόμετρα, μεταική ικανότητα 1.000 MW και προϋπολογισμό περίπου 1,9 δισ. ευρώ, με σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η Κρήτη αποτελεί κόμβο εκκίνησης του υποθαλάσσιου καλωδίου, το οποίο σχεδιάζεται να ποντιστεί σε βάθη έως 3.000 μέτρα. Snapshot powered by AI

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις βυθομετρικές έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector (GSI).

Η άφιξή του σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τη Νάπολη της Ιταλίας, με προορισμό την Κρήτη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες δραστηριότητές του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έναρξη των ερευνών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον τεχνικό σχεδιασμό της υποθαλάσσιας διαδρομής του καλωδίου. Παράλληλα, η εξέλιξη του έργου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική NAVTEX για τις θαλάσσιες έρευνες που έχει αιτηθεί η γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει οι εργασίες να ξεκινήσουν νοτιοανατολικά της Καρπάθου και να συνεχιστούν με κατεύθυνση προς την Κύπρο, μέχρι το όριο των 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της.

Γιατί γίνονται οι έρευνες

Οι βυθομετρικές μετρήσεις θα δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου πυθμένα, επιτρέποντας στους αρμόδιους να προσδιορίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση του καλωδίου.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει μόνο τεχνικό χαρακτήρα. Η περιοχή στην οποία σχεδιάζεται να αναπτυχθούν οι έρευνες βρίσκεται στο επίκεντρο ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών, με τις θαλάσσιες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο να επηρεάζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση.

Έρευνες νοτιοανατολικά της Κρήτης σε περιοχή που περιλαμβάνεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα του ερευνητικού πλοίου «KOBI REUGG», το οποίο πραγματοποιεί εργασίες νοτιοανατολικά της Κρήτης για το έργο East Med Corridor (EMC).

Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο υποθαλάσσιων οπτικών ινών, που σχεδιάζεται να συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω μιας διαδρομής η οποία περιλαμβάνει τη Σιγκαπούρη, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Το ερευνητικό σκάφος δραστηριοποιείται σε θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνεται στην οριοθέτηση την οποία επικαλούνται η Τουρκία και η Λιβύη, βάσει του αμφισβητούμενου μεταξύ τους μνημονίου.

Προηγήθηκαν η έκδοση ελληνικής NAVTEX και η αντίδραση της τουρκικής πλευράς με αντί-NAVTEX. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς να έχουν αναφερθεί εντάσεις.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης.

Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Ο Great Sea Interconnector αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς αποσκοπεί στη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων Ελλάδας και Κύπρου, με προοπτική επέκτασης προς το Ισραήλ.

Η Κρήτη έχει κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό, καθώς από το νησί προβλέπεται να ξεκινά το υποθαλάσσιο τμήμα της διασύνδεσης με την Κύπρο.

Το συνολικό μήκος του έργου, μαζί με τα υποθαλάσσια και χερσαία καλώδια, υπολογίζεται σε 1.208 χιλιόμετρα. Από αυτά, τα 898 χιλιόμετρα αφορούν το τμήμα Κρήτης - Κύπρου.

Η μεταφορική ικανότητα της διασύνδεσης προβλέπεται να φτάνει τα 1.000 MW, με τάση λειτουργίας 500 kV. Η πόντιση του καλωδίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί σε μεγάλα βάθη, τα οποία σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα 3.000 μέτρα.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Η ηλεκτρική διασύνδεση έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη ύψους 680 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

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