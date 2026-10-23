Nexans: Στο 2028 μετατίθεται η πιθανή επανεκκίνηση του έργου για το καλώδιο GSI

Snapshot Η πιθανή επανεκκίνηση του έργου καλωδίου GSI μετατίθεται για το 2028, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ερευνών βυθού.

Η Nexans έχει μειώσει τον κίνδυνο του έργου MI (mass insulated line) και προχωρά με νέα έργα τεχνολογίας MI για την αξιοποίηση της παραγωγικής μονάδας έως τα μέσα του 2028.

Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάπτυξη άλλων έργων MI στη Μεσόγειο για να διασφαλίσει τη χρήση της μονάδας μετά το 2028.

Η επανεκκίνηση του GSI εξαρτάται από την ολοκλήρωση ερευνών βυθού, τον τεχνικό σχεδιασμό και την προετοιμασία χρηματοδότησης.

Ο κίνδυνος από το έργο MI έχει μειωθεί, και είτε προχωρήσει το GSI είτε όχι, δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές προβλέψεις της Nexans έως το 2028. Snapshot powered by AI

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι πρώτες έρευνες βυθού τότε το έργο του καλωδίου GSI θα μπορέσει να επανεκκινήσει από το 2028, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Νexans, Julien Hueber.

Ο επικεφαλής της Nexans μιλύσε σε αναλυτές μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της εταιρείας για τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Τότε ρωτήθηκε για το GSI να συνεισφέρει εκ νέου στη δραστηριότητα της Nexans από το 2028 ή το 2029, σε συνάρτηση και με νέα έργα τεχνολογίας ΜΙ (mass insulated line) που έχει στα σκαριά η εταιρεία.

«Το πρώτο μήνυμα σχετικά με την τεχνολογία MI είναι ότι έχουμε μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το GSI, καθώς προχωράμε με το νέο έργο MI. [...] Αυτό θα διασφαλίσει την αξιοποίηση της παραγωγικής μας μονάδας έως τα μέσα του 2028. Αυτό μας δίνει χρόνο για δύο πράγματα. Πρώτον, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε άλλα έργα MI που βρίσκονται υπό προετοιμασία στη Μεσόγειο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοποίηση της μονάδας μετά τα μέσα του 2028, καθώς υπάρχουν αρκετά έργα υπό συζήτηση», είπε ο Julien Huebe.

Και συνέχισε: «Δεύτερον, μας δίνει χρόνο για το GSI, εφόσον το έργο επανεκκινήσει, να πραγματοποιήσουμε πρώτα τις έρευνες βυθού, οι οποίες απαιτούν αρκετούς μήνες, καθώς και τον προκαταρκτικό τεχνικό σχεδιασμό και την προετοιμασία της χρηματοδότησης, ώστε το έργο να μπορέσει να επανεκκινήσει από το 2028».

«Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι πως έχουμε μειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται με το έργο MI. Είτε προχωρήσει το GSI είτε όχι, αυτό δεν θα αλλάξει τη συνολική εικόνα των οικονομικών μας προβλέψεων έως το 2028», τόνισε ο επικεφαλής της Nexans.