Πειραιάς: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση

Snapshot Η δυσχέρεια εντοπίζεται στο τμήμα από το ύψος της οδού Τζαβέλλα.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στην περιοχή του Πειραιά, λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Ειδικότερα, δυσχέρεια παρατηρείται στο τμήμα της οδού από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, με τους οδηγούς να καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

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