Πειραιάς: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση
Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω συσσώρευσης υδάτων
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- Η δυσχέρεια εντοπίζεται στο τμήμα από το ύψος της οδού Τζαβέλλα.
- Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στην περιοχή του Πειραιά, λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.
Ειδικότερα, δυσχέρεια παρατηρείται στο τμήμα της οδού από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, με τους οδηγούς να καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.
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