Πυροσβεστική: Νέος σύγχρονος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους

Πρόκειται για εξοπλισμό που αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαίδευση που παρέχεται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους

Newsroom

Πυροσβεστική: Νέος σύγχρονος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Πυροσβεστική Ακαδημία απέκτησε σύγχρονο εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους που αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαίδευση πυροσβεστικών υπαλλήλων και σπουδαστών.
  • Ο εξομοιωτής δημιουργεί ρεαλιστικό περιβάλλον με ελεγχόμενες φλόγες και τεχνητό καπνό, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε πολλαπλά σενάρια πυρκαγιάς και διάσωσης.
Snapshot powered by AI

Η σύγχρονη εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούν κεντρική προτεραιότητα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναβαθμίζει τις εκπαιδευτικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους, επενδύοντας στη γνώση, την εξειδίκευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πυροσβεστική Ακαδημία απέκτησε έναν σύγχρονο εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους, με χρήση αερίου και γυμνής φλόγας, που εγκαταστάθηκε στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Πρόκειται για εξοπλισμό που αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαίδευση που παρέχεται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων και λοιπές Υπηρεσίες Π.Σ.), αλλά και σε σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ρεαλιστικό περιβάλλον εξάσκησης, με έλεγχο σε κάθε βήμα

Ο εξομοιωτής πυρκαγιάς σε αεροσκάφος AFS 5000 είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη θερμότητα και στις καιρικές συνθήκες χάλυβα.

Οι ελεγχόμενες εστίες πραγματικής φλόγας μέσω καθαρής καύσης υγραερίου και η συνδυαστική παραγωγή τεχνητού καπνού διαμορφώνουν έναρεαλιστικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Ειδικά λογισμικά, αισθητήρες παρακολούθησης και διακόπτες έκτακτηςανάγκης ενισχύουν την ασφάλεια κάθε άσκησης, υπό τη συνεχή επίβλεψητων εκπαιδευτών.

Πολλαπλά σενάρια για ειδικές επιχειρησιακές αποστολές

Ο εξομοιωτής επιτρέπει την αναπαράσταση ελεγχόμενων πυρκαγιών σεδιαφορετικά τμήματα του αεροσκάφους. Παράλληλα, υποστηρίζει σενάρια διαρροής καυσίμου, καθώς και έρευνας και διάσωσης.

Προσφέρει,δηλαδή, δυνατότητες για πολύπλευρη και επαναλαμβανόμενη πρακτική εξάσκηση:

Στα εξωτερικά τμήματα του αεροσκάφους

  • Κατάσβεση εστιών στο μπροστινό και πίσω μέρος του κινητήρα
  • Αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο σύστημα προσγείωσης
  • Διαχείριση διαρροής καυσίμου – κηλίδας.

Στην καμπίνα του αεροσκάφους

  • Κατάσβεση εστιών σε πιλοτήριο, καθίσματα, κουζίνα, τουαλέτα
  • Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε χώρο φορτίου
  • Έρευνα και διάσωση υπό συνθήκες καπνού και χαμηλής ορατότητας.

Με τακτικές επέμβασης, όπως:

  • Προσέγγιση και κατάλληλη τοποθέτηση πυροσβεστικών οχημάτων
  • Εφαρμογή κατασβεστικών μέσων, π.χ. χρήση φορητών αυλών καιαυλών οροφής πυροσβεστικών οχημάτων
  • Ανάπτυξη τακτικών πυρόσβεσης και διάσωσης σε αεροσκάφος.

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σύγχρονης πρακτικής εξάσκησης

Παράλληλα με τον εξομοιωτή πυρκαγιάς σε αεροσκάφος, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ενισχύεται μέσω του «ΑΙΓΙΣ» με:

Αυτοκινούμενο Εξομοιωτή Πυρκαγιάς

Μια κινητή μονάδα εκπαίδευσης που διευρύνει τις δυνατότητεςπρακτικής εξάσκησης πυροσβεστικών υπαλλήλων και σπουδαστών. Ο αυτοκινούμενος εξομοιωτής αναπαράγει ρεαλιστικές συνθήκες πυρκαγιάς σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Προσφέρει εμπειρία στην αναγνώριση των σταδίων ανάπτυξης πυρκαγιάς, στη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και αναπνευστικών συσκευών και στις τεχνικές κατάσβεσης και διάσωσης.

Προσομοιωτές Οδήγησης Πυροσβεστικών Οχημάτων

Τέσσερα συστήματα προσομοιωτών οδήγησης, δύο για αυτοκίνητακαι δύο για φορτηγά, ενισχύουν την εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών σε συνθήκες επιχειρησιακών αποστολών.

Με προσομοίωση κίνησης, κραδασμών και διαφορετικών οδικών, καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, προετοιμάζουν τους οδηγούς για μετακινήσεις σε καταστάσεις αυξημένης δυσκολίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΕΘΝΙΚΑ

Πόντιση καλωδίου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX - Αναμένεται αύριο η θετική εισήγηση

18:57WHAT THE FACT

Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως: Απίστευτη διαμάχη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο: Μήνυμα Χαμενεΐ στον Πούτιν 

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Κατήγγειλε το νομοσχέδιο, ψήφισε το 77% των άρθρων του και στο τέλος δήλωσε… «παρών»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πυρετός προετοιμασιών στο Καλλιμάρμαρο - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

18:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς σε ταχυδρομείο - Συνελήφθη ο δράστης

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 12 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά και ρευματοκλοπές

18:23LIFESTYLE

Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Ποιοι ηθοποιοί έρχονται σε γκεστ εμφανίσεις  

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Νέος σύγχρονος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους - Πολλαπλά σενάρια για ειδικές επιχειρησιακές αποστολές

18:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τους servicers και τα funds

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στην Τουρκία με 7 νεκρούς - Τους εκτέλεσε μέσα στα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου

18:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες - Η δεικτοβαρής μετοχή - Η εικόνα στο ταμπλό

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Βουκουρέστι: Σε δύο πτήσεις υπήρξε απειλή για βόμβα – Προσγειώθηκαν με ασφάλεια

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το βίντεο από τη διαδήλωση των εργατικών συνδικάτων στο Παρίσι - «Η Γαλλία στέλνει ένα μήνυμα αντίστασης»

17:51ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από γρίπη και 57 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

17:43LIFESTYLE

Kimmarie Johnson: Πέθανε η ηθοποιός στα 50 της - Νέα απώλεια για το θρυλικό «Beverly Hills, 90210»

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού» - Τι μέτρα ανακοίνωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Φλόγες και ουρλιαχτά - Κόβει την ανάσα νέο βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στιγμές τρόμου για κυνηγό – Λύκοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στην Τουρκία με 7 νεκρούς - Τους εκτέλεσε μέσα στα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου

17:43LIFESTYLE

Kimmarie Johnson: Πέθανε η ηθοποιός στα 50 της - Νέα απώλεια για το θρυλικό «Beverly Hills, 90210»

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο να καεί ζωντανός - Η στιγμή που εκρήγνυται φιάλη υγραερίου στα χέρια του

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η «Κοινή Λίστα» στηρίζει τον Άιζενκοτ για πρωθυπουργό - Εξασφαλίζει την υποστήριξη 67 βουλευτών

17:31ΥΓΕΙΑ

5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

17:51ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από γρίπη και 57 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι συμβαίνει με τις απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα - Ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω και ποιες οι επιπτώσεις

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Ένοχος για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού» - Τι μέτρα ανακοίνωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ