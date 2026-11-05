Πυροσβεστική: Νέος σύγχρονος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους

Snapshot Η Πυροσβεστική Ακαδημία απέκτησε σύγχρονο εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους που αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαίδευση πυροσβεστικών υπαλλήλων και σπουδαστών.

Ο εξομοιωτής δημιουργεί ρεαλιστικό περιβάλλον με ελεγχόμενες φλόγες και τεχνητό καπνό, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε πολλαπλά σενάρια πυρκαγιάς και διάσωσης. Snapshot powered by AI

Η σύγχρονη εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούν κεντρική προτεραιότητα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναβαθμίζει τις εκπαιδευτικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους, επενδύοντας στη γνώση, την εξειδίκευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πυροσβεστική Ακαδημία απέκτησε έναν σύγχρονο εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους, με χρήση αερίου και γυμνής φλόγας, που εγκαταστάθηκε στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Πρόκειται για εξοπλισμό που αναβαθμίζει σημαντικά την εκπαίδευση που παρέχεται στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων και λοιπές Υπηρεσίες Π.Σ.), αλλά και σε σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ρεαλιστικό περιβάλλον εξάσκησης, με έλεγχο σε κάθε βήμα

Ο εξομοιωτής πυρκαγιάς σε αεροσκάφος AFS 5000 είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη θερμότητα και στις καιρικές συνθήκες χάλυβα.

Οι ελεγχόμενες εστίες πραγματικής φλόγας μέσω καθαρής καύσης υγραερίου και η συνδυαστική παραγωγή τεχνητού καπνού διαμορφώνουν έναρεαλιστικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Ειδικά λογισμικά, αισθητήρες παρακολούθησης και διακόπτες έκτακτηςανάγκης ενισχύουν την ασφάλεια κάθε άσκησης, υπό τη συνεχή επίβλεψητων εκπαιδευτών.

Πολλαπλά σενάρια για ειδικές επιχειρησιακές αποστολές

Ο εξομοιωτής επιτρέπει την αναπαράσταση ελεγχόμενων πυρκαγιών σεδιαφορετικά τμήματα του αεροσκάφους. Παράλληλα, υποστηρίζει σενάρια διαρροής καυσίμου, καθώς και έρευνας και διάσωσης.

Προσφέρει,δηλαδή, δυνατότητες για πολύπλευρη και επαναλαμβανόμενη πρακτική εξάσκηση:

Στα εξωτερικά τμήματα του αεροσκάφους

Κατάσβεση εστιών στο μπροστινό και πίσω μέρος του κινητήρα

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο σύστημα προσγείωσης

Διαχείριση διαρροής καυσίμου – κηλίδας.

Στην καμπίνα του αεροσκάφους

Κατάσβεση εστιών σε πιλοτήριο, καθίσματα, κουζίνα, τουαλέτα

Αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε χώρο φορτίου

Έρευνα και διάσωση υπό συνθήκες καπνού και χαμηλής ορατότητας.

Με τακτικές επέμβασης, όπως:

Προσέγγιση και κατάλληλη τοποθέτηση πυροσβεστικών οχημάτων

Εφαρμογή κατασβεστικών μέσων, π.χ. χρήση φορητών αυλών καιαυλών οροφής πυροσβεστικών οχημάτων

Ανάπτυξη τακτικών πυρόσβεσης και διάσωσης σε αεροσκάφος.

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σύγχρονης πρακτικής εξάσκησης

Παράλληλα με τον εξομοιωτή πυρκαγιάς σε αεροσκάφος, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ενισχύεται μέσω του «ΑΙΓΙΣ» με:

Αυτοκινούμενο Εξομοιωτή Πυρκαγιάς

Μια κινητή μονάδα εκπαίδευσης που διευρύνει τις δυνατότητεςπρακτικής εξάσκησης πυροσβεστικών υπαλλήλων και σπουδαστών. Ο αυτοκινούμενος εξομοιωτής αναπαράγει ρεαλιστικές συνθήκες πυρκαγιάς σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Προσφέρει εμπειρία στην αναγνώριση των σταδίων ανάπτυξης πυρκαγιάς, στη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και αναπνευστικών συσκευών και στις τεχνικές κατάσβεσης και διάσωσης.

Προσομοιωτές Οδήγησης Πυροσβεστικών Οχημάτων

Τέσσερα συστήματα προσομοιωτών οδήγησης, δύο για αυτοκίνητακαι δύο για φορτηγά, ενισχύουν την εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών σε συνθήκες επιχειρησιακών αποστολών.

Με προσομοίωση κίνησης, κραδασμών και διαφορετικών οδικών, καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, προετοιμάζουν τους οδηγούς για μετακινήσεις σε καταστάσεις αυξημένης δυσκολίας.