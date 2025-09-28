Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

Το να αφήνει κανείς την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή μετά το πλύσιμο έχει εξελιχθεί σε συνήθεια για πολλά νοικοκυριά, καθώς θεωρείται ότι αποτρέπει τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών και μούχλας.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική… αεροθεραπεία μπορεί τελικά να προκαλέσει φθορές στη συσκευή.

Η υγρασία και ο κίνδυνος μούχλας

Μετά από κάθε κύκλο πλύσης, ο κάδος του πλυντηρίου παραμένει υγρός, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων, που ευθύνονται για δυσάρεστες μυρωδιές και σκούρες λεκέδες.

Γι’ αυτό πολλοί χρήστες επιλέγουν να αφήνουν την πόρτα ανοιχτή.

Οι φθορές από το μόνιμα ανοιχτό πορτάκι

Σύμφωνα με το ισπανικό Noticias Trabajo, το συνεχές άνοιγμα δεν είναι ακίνδυνο: οι μεντεσέδες και τα λάστιχα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν διαρκώς σε πίεση, κάτι που με τον καιρό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στο κλείσιμο ή ακόμα και διαρροές νερού.

Η υπεραερίωση φέρνει σκόνη

Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, τα πλυντήρια που μένουν συνεχώς ανοιχτά συγκεντρώνουν πιο εύκολα σκόνη και ακαθαρσίες στον κάδο, μειώνοντας την υγιεινή και την αποδοτικότητα στο πλύσιμο.

Η χρυσή τομή: Μισάωρο ανοιχτό και… σωστή θερμοκρασία

Όπως σημειώνει το γερμανικό περιοδικό ÖKO-TEST, αρκεί η πόρτα να μένει ανοιχτή περίπου μισή ώρα μετά την πλύση ή έστω να μένει μισάνοιχτη μέχρι να στεγνώσει το εσωτερικό. Παράλληλα, συνιστώνται ανά διαστήματα πλύσεις στους 70°C, που περιορίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων.

Συμβουλές συντήρησης

Οι ειδικοί προτείνουν επιπλέον «κενές» πλύσεις με ξίδι ή ειδικά καθαριστικά για να διαλύονται τα υπολείμματα απορρυπαντικών σε κάδο και σωληνώσεις. Τα λάστιχα της πόρτας χρειάζονται τακτικό σκούπισμα με στεγνό πανί, καθώς εκεί συσσωρεύεται νερό και σαπούνι που ευνοούν τη μούχλα.

Πιο καθαρό πλυντήριο, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Ο συνδυασμός αυτών των απλών συνηθειών –σύντομο άνοιγμα μετά το πλύσιμο, πλύσεις υψηλής θερμοκρασίας, καθαρισμός φίλτρων και στεγανοποιητικών– εξασφαλίζει καλύτερη υγιεινή, περιορίζει τις φθορές και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το μυστικό, όπως τονίζουν οι ειδικοί, είναι η ισορροπία: ούτε το κλείσιμο αμέσως μετά το πλύσιμο, ούτε το μόνιμο άνοιγμα της πόρτας.