Πολωνία: Viral πρόβατο με πάνα που ταξίδεψε σε τρένο υψηλής ταχύτητας

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το ταξίδι ενός προβάτου με πάνα σε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Πολωνία. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από βουλευτή που μόνο ενθουσιασμένος δεν φάνηκε με το θέαμα.

Ο Μάριους Κρίστιαν, βουλευτής του πολωνικού συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), δημοσίευσε το βίντεο που τράβηξε ο ίδιος μέσα σε αμαξοστοιχία της PKP Intercity στη γραμμή Pendolino μεταξύ Κρακοβίας και Βαρσοβίας.

Στο υλικό φαίνεται ένα πρόβατο, ντυμένο με πάνα, να περπατά ατάραχο στον διάδρομο ανάμεσα στα καθίσματα του τρένου.

«Αυτή τη στιγμή ταξιδεύω προς τη Βαρσοβία. Αναρωτιέμαι — είναι αυτό ακόμη επιβατικό τρένο ή βαγόνι μεταφοράς ζώων;» έγραψε σκωπτικά ο Κρίστιαν.

Ο βουλευτής επέκρινε έντονα τον ιδιοκτήτη του ζώου για τη «μη συμβατική» μέθοδο μεταφοράς, αλλά και τη σιδηροδρομική εταιρεία που το επέτρεψε.

