Οι επιλογές που δύσκολα αποφεύγονται - Γιατί τελικά επαναλαμβάνουμε τα λάθη των γονιών μας

Ο συγγραφέας Steven Petrow αναλύει τη γήρανση, την απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη και τις επιλογές που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής με το πέρασμα του χρόνου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Steven Petrow κατέγραψε και δημοσιοποίησε μια λίστα με συνήθη λάθη γονέων, η οποία εξελίχθηκε σε βιβλίο για τη γήρανση, την αυτονομία και το νόημα της ζωής.
  • Παρά τις θεωρητικές του αρχές, διαπίστωσε δυσκολίες στην εφαρμογή τους καθώς πλησίαζε την ηλικία των γονιών του και υιοθετούσε συμπεριφορές που είχε αρχικά επικρίνει.
  • Η άρνηση της γήρανσης και η υπερβολική εστίαση σε προβλήματα υγείας μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμούς, ενώ η αποδοχή αλλαγών είναι κρίσιμη για την ποιότητα ζωής.
  • Η διατήρηση σωματικής δραστηριότητας, η εξοικείωση με την τεχνολογία και η θετική στάση θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για μια ισορροπημένη γήρανση.
  • Η γήρανση απαιτεί συνεχή επίγνωση, προσαρμογή και κατανόηση του εαυτού και των προηγούμενων γενεών, καθώς η εφαρμογή των αρχών δεν είναι πάντα εύκολη.
Τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι γονείς επιχείρησε να αναδείξει ο Steven Petrow - μακροχρόνιος συνεργάτης της «The Washington Post» και συγγραφέας των βιβλίων «The Joy You Make» και «Stupid Things I Won’t Do When I Get Old». Τα λάθη αυτά όπως παραδέχεται, δεν είναι πάντα εύκολο να αποφευχθούν, ακόμη και όταν τα αναγνωρίζουμε.

Ξεκινώντας πριν από περίπου δύο δεκαετίες, λίγο μετά τα 50 του χρόνια, κατέγραψε μια εκτενή λίστα με συμπεριφορές που παρατηρούσε στη γενιά των γονιών του και τις οποίες θεωρούσε προβληματικές ή περιοριστικές. Στόχος του ήταν να αποφύγει την επανάληψή τους και να διαμορφώσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής καθώς θα μεγάλωνε.

Η λίστα αυτή, που έφτασε να περιλαμβάνει περίπου 100 σημεία, εξελίχθηκε αργότερα σε βιβλίο, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη γήρανση, την αυτονομία και τη διατήρηση νοήματος στη ζωή.

Ωστόσο, καθώς πλησίαζε την ηλικία των γονιών του, ο ίδιος διαπίστωσε ότι η απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη είναι συχνά μικρότερη απ’ όσο φανταζόταν.

Από τη λίστα στο βιβλίο

Μετά τον θάνατο των γονιών του, το 2017, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη λίστα, η οποία είχε φτάσει περίπου τα 100 σημεία. Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από την απογοήτευση που ένιωθε για τις συνέπειες ορισμένων επιλογών τους.

Το κείμενο εξελίχθηκε σε βιβλίο με τίτλο «Stupid Things I Won’t Do When I Get Old», ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τη γήρανση, την αυτονομία και τη διατήρηση νοήματος στη ζωή.

Η αντίφαση μεταξύ θεωρίας και πράξης

Κατά την προώθηση του βιβλίου, ιδιαίτερα κοντά στην ηλικία των 65 ετών, αναδείχθηκε ένα βασικό ερώτημα: κατά πόσο εφαρμόζονται στην πράξη οι ίδιες αυτές αρχές.

Παρότι υποστήριζε δημόσια ότι η απόκρυψη της ηλικίας σχετίζεται με εσωτερικευμένο ηλικιακό ρατσισμό, στην πράξη δίσταζε να δηλώσει την πραγματική του ηλικία. Μάλιστα, είχε τροποποιήσει την ηλικία του σε εφαρμογές γνωριμιών, γεγονός που ανέδειξε την απόσταση μεταξύ θεωρίας και καθημερινής συμπεριφοράς.

Η σταδιακή υιοθέτηση συμπεριφορών των γονιών

Καθώς πλησίαζε την ηλικία των γονιών του όταν είχε ξεκινήσει τη λίστα, διαπίστωσε ότι άρχισε να υιοθετεί ορισμένες από τις συμπεριφορές που είχε επικρίνει.

Παρά τις προετοιμασίες - όπως η εγγραφή σε κοινότητα φροντίδας και η φροντίδα για την υγεία του - συμμετείχε συχνά στο λεγόμενο «ρεσιτάλ οργάνων», δηλαδή σε επαναλαμβανόμενες συζητήσεις γύρω από προβλήματα υγείας.

Όπως επισημαίνεται, οι συζητήσεις για την υγεία είναι αναπόφευκτες, ωστόσο η υπερβολική εστίαση σε αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ταύτιση με την ασθένεια.

Παρά τη θέση ότι «ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια νόσο χωρίς να ορίζεται από αυτή», η επιδείνωση της καρδιακής του κατάστασης και η διάγνωση καρδιοτοξικότητας οδήγησαν σε συχνότερες αναφορές στο πρόβλημα, αναδεικνύοντας τη δυσκολία διατήρησης αυτής της ισορροπίας.

Επικίνδυνες συμπεριφορές και αυταπάτες

Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, επιχείρησε να φτάσει ένα αντικείμενο ανεβαίνοντας σε έπιπλα, ακόμη και πηδώντας για να κερδίσει ύψος. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την αντίφαση μεταξύ γνώσης - ότι οι πτώσεις είναι επικίνδυνες - και συμπεριφοράς, καθώς πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι οι ίδιοι εξαιρούνται από τον κίνδυνο.

Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την άποψη ότι, παρά τις προθέσεις, οι άνθρωποι συχνά επαναλαμβάνουν μοτίβα των γονιών τους.

Η πρόκληση της τεχνολογίας

Η σχέση με την τεχνολογία αποτελεί επίσης σημείο σύγκρισης μεταξύ γενεών. Παρά την κριτική που είχε ασκηθεί στο παρελθόν προς τη μητέρα του για δυσκολίες στη χρήση συσκευών, σήμερα παρατηρείται αντίστοιχη στάση, όπως η αποφυγή χρήσης συσκευών λόγω πολυπλοκότητας.

Επαναξιολόγηση των γονικών επιλογών

Με την πάροδο του χρόνου, η οπτική απέναντι στις επιλογές των γονιών του μεταβλήθηκε. Αν και υπήρχε η επιθυμία να έχουν περισσότερη αυτονομία και εμπειρίες, πλέον αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Η γήρανση αναδεικνύεται ως μια αναπόφευκτη διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσαρμογή.

Τι έχει προκύψει ως συμπέρασμα

  1. Ανάληψη ευθύνης

Η ύπαρξη ενός «συνεργάτη λογοδοσίας» μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των προσωπικών δεσμεύσεων, ενώ η δημόσια διατύπωση στόχων ενισχύει την υπευθυνότητα.

  1. Αποφυγή της άρνησης

Η άρνηση της γήρανσης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες επιλογές. Η αποδοχή αλλαγών, όπως η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, θεωρείται κρίσιμη, καθώς η μη αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική ζωή και να αυξήσει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης.

  1. Διατήρηση της σωματικής δραστηριότητας

Η κίνηση παραμένει βασικός παράγοντας υγείας, ακόμη και μέσω απλών δραστηριοτήτων όπως το περπάτημα και οι διατάσεις.

  1. Εξοικείωση με την τεχνολογία

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών συμβάλλει τόσο στην επικοινωνία όσο και στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας, με μελέτες να δείχνουν σύνδεση με μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

  1. Διατήρηση θετικής στάσης

Η ευγνωμοσύνη, η αποφυγή υπεροψίας και η διατήρηση του χιούμορ θεωρούνται βασικά στοιχεία για μια ισορροπημένη ζωή κατά τη γήρανση.

Η εμπειρία δείχνει ότι, παρά τις αρχικές προθέσεις, η εφαρμογή των προσωπικών αρχών δεν είναι δεδομένη. Η γήρανση απαιτεί διαρκή επίγνωση, προσαρμογή και βαθύτερη κατανόηση τόσο του εαυτού όσο και των προηγούμενων γενεών.

