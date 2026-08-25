50 βίσωνες επέστρεψαν σε έρημο στο Μεξικό και επανέφεραν όλο το οικοσύστημα
Η επιστροφή δεκάδων βισώνων σε προστατευόμενη περιοχή του βόρειου Μεξικού φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, από την αναγέννηση του εδάφους μέχρι την επιστροφή άγριων ζώων που είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή
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Η επιστροφή δεκάδων βισώνων σε μια περιοχή της ερήμου Τσιουάουα στο βόρειο Μεξικό έχει αρχίσει να επηρεάζει θετικά το τοπικό οικοσύστημα.
Περίπου 50 βίσωνες μεταφέρθηκαν το 2025 στο Cuatrociénegas, μια προστατευόμενη περιοχή τεσσάρων εκατομμυρίων στρεμάτων στην πολιτεία Κοαουίλα, η οποία έχει αναγνωριστεί από την UNESCO. Η περιοχή φιλοξενεί εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων, αρκετά από τα οποία θεωρούνται ευάλωτα ή απειλούμενα.
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