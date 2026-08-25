Το μυστηριώδες αυγό που βρέθηκε στην Ανταρκτική: Παραμένει άγνωστο ποιο ζώο το γέννησε

Πριν από περίπου 68 εκατομμύρια χρόνια, στα τέλη της Κρητιδικής περιόδου, ένα τεράστιο θαλάσσιο ερπετό άφησε ένα αυγό στις ακτές της περιοχής που σήμερα αποτελεί την Ανταρκτική.

Το αυγό εκκολάφθηκε, το νεογνό κατευθύνθηκε προς τα ρηχά νερά και το μαλακό, δερματώδες κέλυφος παρέμεινε θαμμένο στην άμμο. Εκατομμύρια χρόνια αργότερα, το απολίθωμα ήρθε ξανά στο φως. Με διαστάσεις περίπου 29 επί 20 εκατοστά, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αυγό που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, μετά τα αυγά του εξαφανισμένου ελέφαντα-πουλιού, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο γνωστό αυγό με μαλακό κέλυφος.

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