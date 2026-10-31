Τι κάνει έναν άνδρα ακαταμάχητο στην πίστα; - Οι χορευτικές κινήσεις που «μαγνητίζουν» τις γυναίκες

Έρευνα χρησιμοποίησε ψηφιακά avatars για να αποκωδικοποιήσει το μυστικό του καλού χορευτή - Ποιες κινήσεις ξεχωρίζουν και ποια λάθη κάνουν οι περισσότεροι άνδρες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τι κάνει έναν άνδρα ακαταμάχητο στην πίστα; - Οι χορευτικές κινήσεις που «μαγνητίζουν» τις γυναίκες
WHAT THE FACT
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  • Άνδρες με ποικιλία κινήσεων στον κορμό, το στήθος και τον αυχένα αξιολογούνται ως καλύτεροι χορευτές από γυναίκες.
  • Οι κακοί χορευτές τείνουν να κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις μόνο με χέρια και πόδια, κρατώντας το υπόλοιπο σώμα άκαμπτο.
  • Η μελέτη χρησιμοποίησε ψηφιακά avatars για να απομονώσει τις κινήσεις ανεξάρτητα από εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως εμφάνιση ή ύψος.
  • Κινήσεις στον άνω κορμό, κεφάλι και αυχένα είναι καθοριστικές για έναν καλό χορό και συνδέονται με καλύτερη φυσική κατάσταση.
  • Ο χορός λειτουργεί ως μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας που εκπέμπει αυτοπεποίθηση και ζωτικότητα, στοιχεία που οι γυναίκες θεωρούν ελκυστικά.
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Το αιώνιο μυστήριο γύρω από το τι είναι αυτό που κάνει έναν άνδρα να ξεχωρίζει στην πίστα -και τι είναι αυτό που τον κάνει να φαίνεται αμήχανος- φαίνεται πως λύθηκε από την επιστήμη.

Ομάδα ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο της Νορθάμπρια, με επικεφαλής τον Δρ. Nick Neave, πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biology Letters, απομονώνοντας τις συγκεκριμένες κινήσεις που διαχωρίζουν τους «καλούς» από τους «κακούς» χορευτές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι άνδρες που αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικοί χορευτές διέθεταν ποικιλία στο ρεπερτόριό τους, με κύριο χαρακτηριστικό τις κινήσεις που περιλάμβαναν κλίσεις, περιστροφές και ευελιξία στον κορμό, το στήθος και τον αυχένα.

Αντίθετα, η πλειονότητα των ανδρών που κρίθηκαν ως κακοί χορευτές εμφάνισαν εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά τα χέρια και τα πόδια τους, αφήνοντας το υπόλοιπο σώμα εντελώς άκαμπτο.

«Τα χέρια δεν αρκούν»

«Σπάνια θα χαρακτηρίσει κανείς κάποιον ως καλό χορευτή αν απλώς κουνάει τα χέρια του πέρα δώθε», εξηγεί ο Δρ. Neave. «Σκεφτείτε κάποιον που απλώς κουνάει το κεφάλι του πάνω-κάτω. Η κίνηση έχει ένταση, αλλά δεν έχει κατεύθυνση ούτε ποικιλία. Αυτός είναι ένας κακός χορευτής. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον που απλώς στρίβει το σώμα του αριστερά και δεξιά».

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ενώ το σχήμα του σώματος και η συμμετρία του προσώπου είναι γνωστοί δείκτες υγείας και γονιμότητας, ο τρόπος που χορεύει ένας άνδρας στέλνει πολύ πιο υποσυνείδητα αλλά ισχυρά σήματα για τη φυσική του κατάσταση και τη βιολογική του υπεροχή.

Πώς έγινε το πείραμα με τα ψηφιακά Avatars

Για να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που αξιολογούσαν δεν θα επηρεάζονταν από την εξωτερική εμφάνιση, το ύψος ή τα ρούχα των ανδρών, οι ερευνητές ακολούθησαν μια ειδική μεθοδολογία:

Επιστράτευσαν 19 εθελοντές άνδρες (ηλικίας 18-35 ετών) και τοποθέτησαν στο σώμα τους 38 υπερθέρυθρους ανακλαστήρες.

Ζήτησαν από τους άνδρες να χορέψουν ελεύθερα σε έναν απλό ρυθμό τυμπάνων για 30 δευτερόλεπτα. Μέσω ειδικού λογισμικού, μετέτρεψαν τις κινήσεις των ανδρών σε ουδέτερα ψηφιακά avatars.

Στη συνέχεια, 37 ετεροφυλόφιλες γυναίκες αξιολόγησαν τα βίντεο των avatars διάρκειας 15 δευτερολέπτων, βαθμολογώντας τις κινήσεις σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7.

Το μυστικό κρύβεται στον άνω κορμό

«Το κεφάλι, ο αυχένας και ο άνω κορμός αποδείχθηκαν τα βασικά σημεία-κλειδιά για τον καλό χορό, κάτι που μας εξέπληξε», δήλωσε ο Δρ. Neave. «Όταν βλέπεις έναν πραγματικά καλό χορευτή, παρατηρείς ότι το σώμα, το κεφάλι και ο αυχένας του κάνουν όλα ελαφρώς διαφορετικές, συντονισμένες κινήσεις στον ρυθμό της μουσικής».

Παράλληλα, οι ερευνητές υπέβαλαν τους συμμετέχοντες σε αιματολογικές εξετάσεις, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι οι άνδρες που χόρευαν καλύτερα είχαν και δείκτες καλύτερης συνολικής υγείας.

Όπως καταλήγουν οι επιστήμονες, ο χορός δεν είναι απλώς μια διασκεδαστική δραστηριότητα, αλλά ένας αρχέγονος, μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας. Η ευελιξία, ο συντονισμός και η ποικιλία στις κινήσεις εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και ζωτικότητα -στοιχεία που το γυναικείο μυαλό καταγράφει άμεσα ως ελκυστικά.

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