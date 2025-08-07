Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Οι θερμοκρασίες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Ισχυρή προειδοποίηση για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες το επόμενο 48ωρο

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση για το επόμενο 48ωρο - Οι θερμοκρασίες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο
Την Παρασκευή (8/8) υποχωρεί η αστάθεια με φαινόμενα λίγα στην ορεινή και βόρεια Κρήτη και το ενδεχόμενο για λίγες μπόρες.

Από το Σάββατο μειώνεται ακόμα περισσότερο η αστάθεια και απο την Κυριακή θα κυλήσει με πολύ καλύτερες συνθήκες χωρίς αστάθεια και μπόρες.

Οι βορειάδες θα συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο έως και 9 μποφόρ, μέχρι και την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η πορεία της θερμοκρασίας θα κυλήσει ομαλά, με τον υδράργυρο να σημειώνει μικρή άνοδο το Σαββατοκύριακο, αγγίζοντας ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 33-35 βαθμούς Κελσίου. Όπως φαίνεται στον χάρτη που παρουσιάζει ο προγνώστης καιρού, το Σαββατοκύριακο μετά της Παναγίας θα αγγίξει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στην Αττική - Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Ακραίος είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου, σε Αττική, Κύθηρα, Κορινθία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Λακωνίας.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

