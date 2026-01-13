Καιρός: Πολικό ψύχος στη βόρεια Ελλάδα - Στους -16°C η θερμοκρασία στο Νευροκόπι
Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στην Αθήνα, όπου ο υδράργυρος «έπεσε» στους 2 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασίες υπό του μηδενός καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης (13/01) στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, καθώς το δριμύ ψύχος συνεχίσει να κρατά τον υδράργυρο σε χαμηλά επίπεδα.
Στο επίκεντρο του κύματος «πολικών» θερμοκρασιών βρέθηκε η βόρεια Ελλάδα, με τον υδράργυρο στο Οχυρό Νευροκοπίου να πέφτει στους -16,6 βαθμούς Κελσίου.
Κάτω από τους -10°C έπεσε η θερμοκρασία και σε Κοζάνη, Ροδόπη και Γρεβενά.
Στο λεκανοπέδιο της Αττικής ο υδράργυρος έκανε βουτιά κάτω του 0 σε Τατόι, Βαρυμπόμπη, στο Μαρούσι και στου Παπάγου. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία έπεσε στους 2,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Πειραιά καταγράφηκε χαμηλό 4,2°C.
