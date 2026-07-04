Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό το Σαββατοκύριακο 

Newsbomb

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 σε μεγάλο μέρος της χώρας, με την Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εντονότερων καιρικών φαινομένων κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Έκτακτες προειδοποιήσεις για την Πελοπόννησο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περιοχή της Πελοποννήσου, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες είναι πιθανό να εμφανιστούν πρόσκαιρα ισχυρές κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος.

Την ίδια ώρα, η μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν στη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Όπως ανακοινώθηκε, η αστάθεια θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση από το απόγευμα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν και να σταματούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος.

Ενίσχυση των βοριάδων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Σταδιακά όμως στα πελάγη η έντασή τους θα φτάσει τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες έντονου κυματισμού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στη νησιωτική χώρα, ενώ στα ηπειρωτικά τμήματα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Χαμενεΐ: Το διπλωματικό παρασκήνιο, οι συναντήσεις και τα μηνύματα που στέλνει η Τεχεράνη

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Λίγο ακόμη και θα πηδούσαμε στη θάλασσα» - Οι μαρτυρίες των επιβαινόντων στο φλεγόμενο ταχύπλοο

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παναγία Σουμελά: Ούτε φέτος ανήμερα 15Αύγουστου η Θεία Λειτουργία - Γιατί θα γίνει στις 23 του μηνός

06:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Ο λαμπερός γάμος της χρονιάς στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν και οι λαμπεροί καλεσμένοι - Ο ρόλος εκπληξη του Άνταμ Σαντλερ

06:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Στην Κολομβία το τελευταίο… εισιτήριο για τους «16»

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλο το παρασκήνιο της υβριδικής επίθεσης με θύμα το Θάνο Ντόκο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Αναφορές ότι αγνοήθηκαν σημάδια πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας - Σιωπή από την κατασκευαστική εταιρεία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιουλίου: Ποιους τιμά η Εκκλησία μας σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Ιουλίου

05:31ΚΟΣΜΟΣ

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ΄βόρεια του νησιού

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Εννιά τραυματίες στις δασικές πυρκαγιές - Η χώρα ζητά βοήθεια

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Επίσημα πρόεδρος η Κέικο Φουχιμόρι

03:47ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων Έμπολα

03:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!

03:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τα πουλιά πλέον φτιάχνουν φωλιές από οπτική ίνα - Πώς συνδέεται με τον πόλεμο των drone

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Καταγγελία για αστυνομική βία από την εθνική ομάδα της Αιγύπτου

02:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε δύο δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία επιχείρησε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:34WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

06:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Ιουλίου: Ποιους τιμά η Εκκλησία μας σήμερα

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Ίχνη από πατημασιές στα αίματα δίπλα της

06:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Στην Κολομβία το τελευταίο… εισιτήριο για τους «16»

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Ο λαμπερός γάμος της χρονιάς στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν και οι λαμπεροί καλεσμένοι - Ο ρόλος εκπληξη του Άνταμ Σαντλερ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Αναφορές ότι αγνοήθηκαν σημάδια πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας - Σιωπή από την κατασκευαστική εταιρεία

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παναγία Σουμελά: Ούτε φέτος ανήμερα 15Αύγουστου η Θεία Λειτουργία - Γιατί θα γίνει στις 23 του μηνός

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλο το παρασκήνιο της υβριδικής επίθεσης με θύμα το Θάνο Ντόκο

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Η στιγμή της βύθισης του ταχύπλοου - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

03:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Λύτρωση στην παράταση για την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ