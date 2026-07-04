Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 σε μεγάλο μέρος της χώρας, με την Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εντονότερων καιρικών φαινομένων κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Έκτακτες προειδοποιήσεις για την Πελοπόννησο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περιοχή της Πελοποννήσου, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες είναι πιθανό να εμφανιστούν πρόσκαιρα ισχυρές κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος.

Την ίδια ώρα, η μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν στη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Όπως ανακοινώθηκε, η αστάθεια θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση από το απόγευμα, με τα φαινόμενα να εξασθενούν και να σταματούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος.

Ενίσχυση των βοριάδων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Σταδιακά όμως στα πελάγη η έντασή τους θα φτάσει τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες έντονου κυματισμού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στη νησιωτική χώρα, ενώ στα ηπειρωτικά τμήματα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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