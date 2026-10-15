Καιρός: Σε ύφεση η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsroom

Καιρός: Σε ύφεση η κακοκαιρία – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • ήμερα Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, με βελτίωση από το μεσημέρι σε Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.
  • Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, με μικρή πτώση θερμοκρασίας και ανέμους βόρειους 4-6 μποφόρ.
  • Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και καταιγίδες, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα στην ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και στα ορεινά λίγα χιόνια.
  • Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα από τα δελτία της ΕΜΥ και την ιστοσελίδα www.emy.gr.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 9 – 19°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 8 – 19°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 9 – 19°C
  • Δυτική Μακεδονία: 3 – 16°C
  • Ήπειρος: 9 – 20°C
  • Θεσσαλία: 8 – 19°C
  • Νησιά Ιονίου: 14 – 23°C
  • Δυτική Στερεά: 10 – 24°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 12 – 23°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 22°C
  • Κυκλάδες: 16 – 20°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 9 – 21°C
  • Κρήτη: 15 – 21°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 14 – 21°C
  • Δωδεκάνησα: 18 – 24°C
  • Αττική: 12 – 21°C
  • Θεσσαλονίκη: 11 – 19°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Από αργά το απόγευμα οι βροχές θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις όπου βαθμιαία θα αυξηθούν και στις Κυκλάδες είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βροχές έως τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρές στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 με τάση εξασθένησης το απόγευμα και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΚΑΙΡΟΣ

Σε ύφεση η κακοκαιρία: Επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα» – Οι επιθέσεις στα πλοία δυσκολεύουν τις συνομιλίες

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών τον Σεπτέμβριο

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ενέργεια, νέος προϋπολογισμός και Ουκρανία στην ατζέντα των «27»

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΓΑ: Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς του 2025

02:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Συντριπτική απάντηση» στις ΗΠΑ οι επιθέσεις σε πλοία, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ για Πάπα Λέοντα ΙΔ΄: «Προσευχόμαστε για την πλήρη και ταχεία ανάρρωσή του»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυραύλων κρουζ από υποβρύχιο

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Εξετάζεται αν χτυπήθηκε από drone

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Βαριές απώλειες για Nasdaq και S&P 500 – Ο πληθωρισμός επανέφερε τους φόβους για αύξηση επιτοκίων

00:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Άξιζε κάτι καλύτερο, πλήρωσε ακριβά τα λάθη της

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομική κινητοποίηση μετά την εμφάνιση όπλου σε Κέντρο Αστέγων

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις αργίες μέχρι το τέλος του 2026 - Πότε «πέφτουν»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Η προσωπική μαρτυρία της πρέσβεως του Ισραήλ Γιανάι για την 7η Οκτωβρίου: «Επιδιώκουμε την ειρήνη»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών - Μίσθωση ακινήτου για ένα χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος, τρόμος για επιβάτες λεωφορείου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

23:30LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Θεέ μου, δεν αναπνέει!» – Το ανατριχιαστικό ηχητικό από την απεγνωσμένη προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

22:56WHAT THE FACT

Εφιάλτης για ζευγάρι: Μια νυχτερίδα τούς έστειλε στο νοσοκομείο ανήμερα του γάμου

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του - Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Οργή για την Πόπη, την υιοθετημένη προβατίνα που εντοπίστηκε νεκρή: «Σε βρήκαμε κορίτσι μου, θα πληρώσουν, ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα»

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία

22:10LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με μακριά μαλλιά και πυκνή γενειάδα - Η μεταμόρφωση για τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ