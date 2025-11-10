Live

Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση

Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη φυλακή La Santé στις 21 Οκτωβρίου, μετά την καταδίκη του για τη μυστική χρηματοδότηση της πετυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2007

Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί μετά από 20 ημέρες στην απομόνωση
Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα Δευτέρα.

Δικαστήριο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημα του πρώην προέδρου της Γαλλίας για αποφυλάκιση, διατάσσοντας να τεθεί υπό «δικαστική επιτήρηση», εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.

Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη φυλακή La Santé στις 21 Οκτωβρίου, μετά την καταδίκη του για τη μυστική χρηματοδότηση της πετυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2007. Σήμερα (10/11) είκοσι ημέρες αργότερα, το Εφετείο αποφάσισε την αποφυλάκισή του με τον εισαγγελέα Νταμιέν Μπρουνέ να ζητάει να γίνει δεκτό το αίτημα του Σαρκοζί, υπό ορισμένους αυστηρούς όρους.

