Top 10: Τα δέκα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones

Είναι μία από τις κορυφαίες μουσικές μπάντες όλων των εποχών και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Οι Rolling Stones έχουν παρουσιάσει στο κοινό δεκάδες τραγούδια, τα οποία τραγουδιούνται και σήμερα όπως όταν πρωτοεμφανίστηκαν.

Το ντεμπούτο των Rolling Stones έγινε το 1962 στο Λονδίνο. Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς είναι διαχρονικά η ψυχή της ροκ μπάντας, ενώ μαζί τους για πολλά χρόνια είχαν τον Ρον Γουντ και τον Μπιλ Γουάιμαν. Το 2012, το κορυφαίο μουσικό περιοδικό Rolling Stone, διεξήγαγε μια δημοσκόπηση, ώστε το κοινό να αποφασίσει για τα δέκα κορυφαία τραγούδια του… ομώνυμού του συγκροτήματος και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Angie

Το τραγούδι Angie κυκλοφόρησε το 1973, στον δίσκο Goats Head Soup και έκτοτε οι μουσικόφιλοι παγκοσμίως αναρωτιούνται αν μιλά για μια συγκεκριμένη γυναίκα, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Tumbling Dice

Το Tumbling Dice υπάρχει στο άλμπουμ Exile on Main St. του 1972 και ο Μικ Τζάγκερ έχει δηλώσει γι’ αυτό πως δεν το θεωρεί μεταξύ των καλύτερων που έχουν γράψει, αλλά αφού αρέσει στον κόσμο, του ίδιου του αρκεί.

You Can’t Always Get What You Want

Το You Can't Always Get What You Want των Rolling Stones αρχικά παιζόταν μόνο στην ακουστική κιθάρα του Τζάγκερ. Όταν όμως κυκλοφόρησε το 1969 με το άλμπουμ Let It Bleed, έγινε μια από τις τεράστιες επιτυχίες τους.

Can’t You Hear Me Knocking

Μία από τις τεράστιες επιτυχίες του άλμπουμ Sticky Fingers, του πρώτου μετά την αποχώρηση του Brian Jones. Το διάρκειας περίπου επτά λεπτών χιτ ηχογραφήθηκε «με τη μία», αυθόρμητα, όπως ισχυρίζεται ο αντικαταστάτης του Jones, Mick Taylor.

‘Jumpin’ Jack Flash

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Rolling Stones, που γράφτηκε από τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς, με αφορμή τον… κηπουρό του τελευταίο και τον χαρακτηριστικό θόρυβο που έκανε όταν καθάριζε τον κήπο!

Wild Horses

Μια μπαλάντα, που ηχογραφήθηκε με περιπετειώδη τρόπο στην Αμερική το 1969, «ενεπλάκη» σε μια δικαστική διαμάχη του συγκροτήματος και τελικά κυκλοφόρησε και αποθεώθηκε από το κοινό και έφτασε στο νούμερο 28 του Billboard Hot 100.

(I Can’t Get No) Satisfaction

Πολλοί θεωρούν πως αυτό είναι το σημαντικότερο τραγούδι των Rolling Stones, καθώς αυτό ήταν που τους καθιέρωσε ως κορυφαία ροκ μπάντα παγκοσμίως. Η ιστορία του πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι από τον Κιθ Ρίτσαρντς το 1965, βοήθησε στον «θρύλο»: Ένα μαγνητόφωνο που έγραψε διάφορα μουρμουρητά και επί ώρες το ροχαλητό του κιθαρίστα ήταν όλα όσα χρειάστηκαν για ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια σε όλο τον κόσμο.

Paint It, Black

Το τρίτο τραγούδι των Rolling Stones που έγινε νούμερο ένα χιτ στην Αμερική. Κυκλοφόρησε το 1966 στο άλμπουμ Aftermath και καθιερώθηκε αμέσως ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Sympathy for the Devil

Ο Μικ Τζάγκερ υποδύεται τον ίδιο τον Διάβολο και μιλάει εξ’ ονόματός του, σε ένα τραγούδι που εντάσσεται στα κορυφαία της ιστορίας της ροκ και όχι μόνο των Rolling Stones. Κυκλοφόρησε το 1968 στο άλμπουμ Beggars Banquet και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις.

Gimme Shelter

Είναι το τραγούδι που επέλεξαν οι μουσικόφιλοι ως το κορυφαίο των Rolling Stones. Περιέχεται στο άλμπουμ Let It Bleed του 1969 και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ιστορίας της μουσικής.

