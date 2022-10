Πρίγκιπας Χάρι και Έλτον Τζον κατά της Daily Mail: Kαταγγέλλουν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και άλλοι διάσημοι Βρετανοί αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του εκδότη της εφημερίδας Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Σερ Έλτον Τζον, μεταξύ άλλων διασήμων,αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά των εκδοτών της Daily Mail για «χακάρισμα τηλεφώνου». Μια δικηγορική εταιρεία που ενεργεί για ορισμένα μέλη της ομάδας ανακοίνωσε την ενέργεια την Πέμπτη κατά των Associated Newspapers.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι τα άτομα «έχουν συνειδητοποιήσει με επιτακτικά και άκρως οδυνηρά στοιχεία» ότι ήταν «θύματα απεχθούς εγκληματικής δραστηριότητας» και «μεγάλων παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής από τις Associated Newspapers». Το ανακοινωθέν που κυκλοφόρησε από τη δικηγορική εταιρεία Hamlins ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε το απόρρητο ανθρώπων, μέσω τοποθέτησης συσκευών ακρόασης στα αυτοκίνητα και τα σπίτια τους και το «χακάρισμα» τηλεφώνων.

Στην ομάδα κατά της Daily Mail είναι επίσης η βαρόνη Ντορίν Λόρενς, ο Ντέιβιντ Φέρνις, η Eλίζαμπεθ Χάρλεϊ και η Σάντι Φροστ, πρόσθεσε η δήλωση. Ο πρίγκιπας Χάρι και η κυρία Φροστ εκπροσωπούνται από τη Hamlins, ενώ ο Σερ Έλτον και η βαρόνη Λόρενς -η μητέρα του θύματος δολοφονίας Στίβεν Λόρενς- εκπροσωπούνται από άλλη εταιρεία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες η εφημερίδα είχε αναθέσει σε άτομα να «ακούν κρυφά και να καταγράφουν ζωντανές, ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις ανθρώπων ενώ γίνονταν» και την πλαστοπροσωπία ατόμων για λήψη ιατρικών πληροφοριών από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα θεραπείας με εξαπάτηση.

Οι πρόσθετες αξιώσεις περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικά ιστορικά και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω παράνομων μέσων και χειραγώγηση. «Αυτά τα άτομα αποτέλεσαν αντικείμενο δημοσίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και της προσωπικής τους ζωής.

Είναι ενωμένοι στην επιθυμία τους να ζήσουν σε έναν κόσμο όπου ο Τύπος λειτουργεί ελεύθερα, αλλά υπεύθυνα. Ένας τύπος που αντιπροσωπεύει την αλήθεια, προέρχεται στην πραγματικότητα και μπορεί να του εμπιστευτεί κανείς ότι λειτουργεί ηθικά και προς το συμφέρον του βρετανικού κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Associated Newspapers, δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν και οι κερδίσει υποθέσεις ενάντια στην Associated Newspapers στο παρελθόν. Ο Χάρι την είχε μήνυσε επιτυχώς στο παρελθόν, με τον δικαστή να αποφαίνεται τον Ιούλιο ότι τμήματα ενός άρθρου στη Mail On Sunday ήταν δυσφημιστικά.

Και το 2021 δέχθηκε μια συγγνώμη και «σημαντική αποζημίωση» για ψευδείς ισχυρισμούς ότι σνόμπαρε τους Βασιλικούς Πεζοναύτες μετά την παραίτησή του ως ανώτερος βασιλιάς. Αυτό το καλοκαίρι ο Δούκας του Σάσεξ ξεκίνησε νομική προσφυγή κατά του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την απόφαση να αποσύρει τη μόνιμη ομάδα ασφαλείας του εν μέσω «εντάσεων» γύρω από την αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια..

Η Μέγκαν Μαρκλ κέρδισε επίσης αποζημίωση μετά από μια τριετή δικαστική διαμάχη εναντίον του κολοσσού Associated Newspapers για την εκτύπωση τμημάτων μιας επιστολής προς τον πατέρα της.