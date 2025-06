Sly Stone: Πέθανε ο πρωτοπόρος της φανκ μουσικής

Ο Sly Stone, ο αστέρας της φάνκ-ροκ που ηγήθηκε του συγκροτήματος Sly and the Family Stone, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, σύμφωνα ανακοίνωση της οικογένειά του.

Σε δήλωση που εξέδωσαν τη Δευτέρα, ανέφεραν ότι πέθανε μετά από «μακρά μάχη» με ΧΑΠ, μια πνευμονική νόσο που δυσχεραίνει την αναπνοή, και άλλα υποκείμενα προβλήματα υγείας.

«Ο Sly ήταν μια μνημειώδης προσωπικότητα, ένας πρωτοπόρος και ένας αληθινός καινοτόμος που αναδιαμόρφωσε το τοπίο της ποπ, της φανκ και της ροκ μουσικής», ανέφερε η οικογένειά του. «Τα εμβληματικά του τραγούδια άφησαν ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο και η επιρροή του παραμένει αναμφισβήτητη».

Ο Sly Stone αναδείχθηκε της δεκαετίες του 1960 και του 1970, ξεκινώντας ως DJ στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Stone, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Συλβέστερ Στιούαρντ, άρχισε να τραγουδάει γκόσπελ με τους αδελφούς και τις αδελφές του σε νεαρή ηλικία.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως DJ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια δημιούργησε ένα συγκρότημα με τον αδελφό του, το οποίο ονόμασε Sly and the Family Stone.

Αρχικά, το συγκρότημα έπαιζε γκόσπελ, αλλά με την πάροδο του χρόνου έγινε γνωστό για το μείγμα μουσικών στυλ, όπως η ψυχεδελική και η φανκ.

Ήταν γνωστοί τόσο για το ποικίλο μουσικό τους στυλ όσο και για το ότι ήταν ένα ποικιλόμορφο συγκρότημα με μαύρους και λευκούς μουσικούς.

Όταν το συγκρότημα κυκλοφόρησε το single «Dance to the Music» το 1967, έφτασε στο νούμερο 8 του Billboard Pop Singles chart.

Έδωσαν μια αξέχαστη συναυλία στο Φεστιβάλ του Γούντστοκ το 1969 και μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό στο Summer of Soul concert στο Χάρλεμ την ίδια χρονιά.

Ο Stone «πρόσφατα ολοκλήρωσε το σενάριο για την ιστορία της ζωής του, ένα έργο που ανυπομονούμε να μοιραστούμε με τον κόσμο σε εύθετο χρόνο», δήλωσε η οικογένειά του.

Η μπάντα και ο Stone αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη δεκαετία του 1970 λόγω εσωτερικών διενέξεων και προβλημάτων με τα ναρκωτικά και, ενώ ο Stone έπαιζε περιστασιακά μόνος του, η μπάντα διαλύθηκε.

Οι Sly and the Family Stone εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 1993.

Ο Sly Stone επέστρεψε στη σκηνή στα Grammy Awards του 2005, αλλά μετά από αυτό εμφανίστηκε δημόσια μόνο λίγες φορές.