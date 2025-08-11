ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel

Η σφοδρή έκρηξη που έπληξε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και δεκάδες να τραυματιστούν, ενώ δύο άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Allegheny.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο U.S. Steel Clairton Coke Works στο Clairton, περίπου 15 μίλια έξω από το Πίτσμπουργκ, παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, ενεργοποιώντας επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Allegheny.

?An explosion occurred at a US Steel plant in the US state of Pennsylvania, injuring several people pic.twitter.com/RGXJNSeFMy — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2025

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι σαφής, αλλά πολλοί από τους τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Allegheny, Kasey Reigner.

Η διευθύντρια επικοινωνίας της κομητείας Allegheny, Abigail Gardner, δήλωσε ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα, ενώ ο κυβερνήτης Josh Shapiro δήλωσε ότι η διοίκησή του βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές.

«Η κατάσταση είναι ακόμη ενεργή και οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», δήλωσε ο κυβερνήτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί με τη Lori και εμένα για την κοινότητα του Clairton».

