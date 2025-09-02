Σε επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών στις ΗΠΑ ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ

Μαριάννα Γεωργαντή

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση την Ημέρα της Εργασίας, ο Υπουργός Οικονομικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό συμπρόεδρο της οργάνωσης Greeks for Trump, Χρήστο Μαραφατσό, επισκέφθηκαν δύο εμβληματικά ελληνικά εστιατόρια σε Βιρτζίνια και Ουάσινγκτον, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους της εργασίας και στο ίδιο το Αμερικανικό Όνειρο.

1.jpg

Οι στάσεις στο McLean Family Restaurant (οικογένεια Καπετανάκη) και στο Metro 29 Diner (οικογένειες Μπότα και Κανελλιά) ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο η πίστη, η οικογένεια και η ελεύθερη επιχειρηματικότητα διαμόρφωσαν την πορεία επιτυχίας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

2.jpg

«Οι Έλληνες της Αμερικής είναι η ίδια η προσωποποίηση του Αμερικανικού Ονείρου», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Ήρθαν με πίστη στον Θεό, εργάστηκαν σκληρά, δημιούργησαν επιχειρήσεις και ευκαιρίες όχι μόνο για τις οικογένειές τους αλλά και για ολόκληρες κοινότητες. Ο Πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι η ραχοκοκαλιά της Αμερικής — γι’ αυτό μείωσε φόρους, έκοψε γραφειοκρατία και έκανε την σκληρή δουλειά να αξίζει».

Ο ίδιος τόνισε την πρωτοβουλία του Προέδρου με το «One Big Beautiful Bill», με την οποία καταργείται η φορολόγηση σε φιλοδωρήματα και υπερωρίες, επιτρέποντας σε εκατομμύρια εργαζομένους –και ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης όπου οι Ελληνοαμερικανοί πρωτοστατούν– να κρατούν περισσότερα χρήματα από τον κόπο τους.

3.jpg

Ο Χρήστος Μαραφατσός, με περηφάνια για τον ρόλο της κοινότητας, υπογράμμισε: «Αυτές οι πολιτικές αλλάζουν ζωές. Ο Τραμπ δίνει δύναμη στους εργαζόμενους και στις οικογένειες των μικρών επιχειρήσεων. Η ελληνική παρουσία στην εστίαση είναι ζωντανή απόδειξη ότι η Αμερική ανταμείβει την προσπάθεια».

Ο Μπέσεντ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και τη δική του προσωπική διαδρομή, από τα 9 του χρόνια ως βοηθός σε καφετέρια στη Νότια Καρολίνα, μέχρι σήμερα, ως κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης: «Η Αμερική είναι σκληρή δουλειά, ευκαιρία και ανταμοιβή. Και χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ, έχω την τιμή να υπηρετώ τον αμερικανικό λαό».

Στο McLean Family Restaurant, που λειτουργεί εδώ και πάνω από 40 χρόνια, ο Υπουργός επαίνεσε την προσφορά της οικογένειας Καπετανάκη στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας παράλληλα τη θεαματική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα όπως τα αυγά (πάνω από 50%), χάρη στις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ.

4.jpg

Στο Metro 29 Diner, ο Μπέσεντ συνεχάρη τις οικογένειες Μπότα και Κανελλιά για την προσφορά τους στην αμερικανική καθημερινότητα με τα αγαπημένα τους πιάτα και αρτοσκευάσματα, δείχνοντας πώς οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες ενώνουν παράδοση, κουλτούρα και επιχειρηματικότητα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την ξεκάθαρη δέσμευση της διοίκησης Τραμπ να ενισχύει τις μικρές επιχειρήσεις, να τιμά τη συμβολή των μεταναστών και να σφυρηλατεί ακόμη πιο δυνατούς δεσμούς ΗΠΑ–Ελλάδας στη βάση της οικονομικής προόδου, των κοινοτικών αξιών και της κοινής ευημερίας.

