Σύλληψη άνδρα για την κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
Η επίθεση είχε στόχο την εταιρεία Collins Aerospace και προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο λογισμικό διαχείρισης αποσκευών και check-in στα αεροδρόμια του Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου
Ένα άτομο συνελήφθη για την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε προβλήματα για αρκετές ημέρες σε διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Χίθροου.
Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) ανακοίνωσε ότι ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη στο West Sussex «στο πλαίσιο έρευνας για την κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins Aerospace».
Εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν μετά από βλάβη στο λογισμικό διαχείρισης αποσκευών και check-in που χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες, με τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν να επιβιβάζουν τους επιβάτες χρησιμοποιώντας στυλό και χαρτί.
«Αν και αυτή η σύλληψη είναι ένα θετικό βήμα, η έρευνα για το περιστατικό αυτό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και συνεχίζεται», δήλωσε ο Paul Foster, επικεφαλής της εθνικής μονάδας για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της NCA.
Τη Δευτέρα, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ ανακοίνωσε ότι στην επίθεση είχε χρησιμοποιηθεί ransomware.