Έρευνα: Οι άνδρες χρεώνονται για να εντυπωσιάσουν σε ρομαντικά ραντεβού

Οι άνδρες της γενιάς Z και οι millennials ξοδεύουν πάνω από τις δυνατότητές τους για να τραβήξουν την προσοχή των πιθανών συντρόφων τους, υπό το βάρος της κοινωνικής πίεσης, αλλά και των προσδοκιών σχετικά με τον ρόλο του τροφοδότη, αποκαλύπτει μελέτη της Credit One Bank, συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει το Newsweek.

Επισημαίνεται πως η προθυμία των ανδρών να χρεωθούν για να πληρώσουν τα ραντεβού τους εξελίσσεται σε σημαντική τάση μεταξύ των νέων ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα, αποκαλύπτει ότι το 46% των ανδρών της γενιάς Z και των millennials θα ήταν διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τα έξοδα ενός ραντεβού, σε σύγκριση με το 28% των γυναικών των ίδιων ηλικιακών ομάδων.

Οι λόγοι περιλαμβάνουν και την πεποίθηση ότι θα έπρεπε οι άνδρες να αναλάβουν το πλήρες κόστος των ρομαντικών συναντήσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότεροι από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα χρεώνονταν για να εντυπωσιάσουν μια πιθανή σύντροφο, μια πρακτική ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νέων ανδρών.

Επίσης, η έκθεση σημειώνει ότι το 51% των ερωτηθέντων ομολόγησαν ότι υπερβάλλουν για την οικονομική τους επιτυχία σε πιθανούς συντρόφους.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 54% μεταξύ των μελών της γενιάς Z και ανέρχεται στο 48% μεταξύ των millennials. Αυτή η προθυμία να φανεί κανείς φερέγγυος συχνά μεταφράζεται σε χρέος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική οικονομική υγεία.