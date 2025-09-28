Καραίβική: Αναβαθμίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο ο κυκλώνας Ουμπέρτο - Ποιες χώρες απειλεί

Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες,

Newsbomb

Καραίβική: Αναβαθμίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο ο κυκλώνας Ουμπέρτο - Ποιες χώρες απειλεί

Ο Κυκλώνας Ουμπέρτο αναβαθμίσθηκε σε επίπεδο 5

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – και προβλέπεται πως θα ισχυροποιηθεί τις επόμενες ώρες, προειδοποίησε το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων/τυφώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 563 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 257 χλμ/ώρα.

Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες, προβλέπει το NHC, συμπληρώνοντας πως τα κύματα που δημιουργεί θα επηρεάσουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:06ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Στην Κίνα η υπουργός εξωτερικών της χώρας

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Καραίβική: Αναβαθμίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο ο κυκλώνας Ουμπέρτο - Ποιες χώρες απειλεί

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το Afd - Καταρρέει η εμπιστοσύνη στον Μερτς

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έστειλαν στρατιωτικά drones για να συνοδεύσουν τον Στολίσκο για τη Γάζα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δεν επιθυμεί απονομή χάριτος από τον Μακρόν - Θέλει να αναγνωριστεί η «εντιμότητά» του

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε συλλήψεις στο Αγκίστρι: Έριχναν μπάζα και υγρά απόβλητα σε πλαγιές που κατέληγαν στη θάλασσα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλάκιση του Σαρκοζί και τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της Μαρίν Λεπέν

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική άσκηση σε πλήρη εξέλιξη στο Αμβούργο - Η μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός πριν τα ματς των «δικεφάλων»

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

To troll της χρονιάς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Συγχαρητήρια στους Super Cup Winners»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα: Εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του με μαχαίρι - Τον σταμάτησαν αστυνομικοί

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένος ο πρίγκιπας Χάρι καταγγέλλει πως «κάποιοι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο κάστρο της Μυτιλήνης

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Στρατεύματα στο Πόρτλαντ στέλνει ο Τραμπ: Θα προστατεύσουμε την υπηρεσία Μετανάστευσης που «πολιορκείται από Antifa και άλλους εγχώριους τρομοκράτες»

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτο «στραβοπάτημα» στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυροσβέστες έσωσαν κατσικάκι που είχε πέσει σε στέρνα 7 μέτρων

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία: Κίνητρα για όσους υπηρετούν αμέσως μετά το Λύκειο - Στις 10 εβδομάδες η βασική εκπαίδευση

21:28LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice: Σείστηκε το πλατό κατά την είσοδό του

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο αρχαιότερος «αιώνιος φοιτητής» στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένος το 1935!

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας - «Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι μισθοί μας»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Με αντιαεροπορική φρεγάτα απαντά το ΝΑΤΟ στις ρωσικές προκλήσεις σε Βαλτική και Σκανδιναβία

08:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Κιβωτοί» από φίλτρα καφέ σώζουν πτηνό υπό εξαφάνιση

19:47LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου, μπορεί να μη ζήσω» - Τι αποκάλυψε για την περιπέτεια υγείας του

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ