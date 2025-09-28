Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

Η Πολωνία προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου γύρω από το Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανέφεραν ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ανέλαβαν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο, μετά τις νέες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

«Λόγω των επιχειρήσεων της ρωσικής αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς, που πραγματοποιεί χτυπήματα σε ουκρανικό έδαφος, πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», σημείωσε ο στρατός σε ανάρτησή του στο Χ.

Airspace near Lublin and Rzeszów closed until at least 0400 UTC due to “unplanned military activity related to ensuring state security.”



Airspace near Lublin and Rzeszów closed until at least 0400 UTC due to "unplanned military activity related to ensuring state security." NATO MRTT in the area is currently our most tracked flight.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία γνωστοποίησε ότι σε όλη τη χώρα έχει σημάνει συναγερμός αεροπορικής επιδρομής από τις 06.00 (ώρα Ελλάδας).

Όπως ανέφερε το Flightradar24, η απαγόρευση πτήσεων αποφασίστηκε λόγω «απρογραμμάτιστης στρατιωτικής δραστηριότητας» που σχετίζεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, μετά τις επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο της Δανίας, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ενίσχυση της παρουσίας του στη Βαλτική, με την αποστολή φρεγάτας αεράμυνας και την αξιοποίηση επιπλέον μέσων παρακολούθησης και αναγνώρισης.

Η Κοπεγχάγη κατέγραψε πτήσεις drones για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, αυτή τη φορά πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για «υβριδικές επιθέσεις», περιγράφοντας την κατάσταση ως μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Στη Γερμανία, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο στρατός θα καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έπειτα από την εμφάνιση «σμήνους» drones στον βορρά της χώρας, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, στο Αμβούργο.