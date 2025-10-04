Αποχωρεί από την περιοδεία των Oasis ο κιθαρίστας Paul «Bonehead» Arthurs μετά από διάγνωση καρκίνου

Είπε ότι θα πάρει μια προγραμματισμένη άδεια για να χάσει τις συναυλίες σε Σεούλ, Τόκιο, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία

Αποχωρεί από την περιοδεία των Oasis ο κιθαρίστας Paul «Bonehead» Arthurs μετά από διάγνωση καρκίνου
Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής των Oasis, Paul «Bonehead» Arthurs, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την περιοδεία επιστροφής της μπάντας, μετά από διάγνωση καρκίνου του προστάτη.

Είπε ότι θα πάρει μια προγραμματισμένη άδεια για να χάσει τις συναυλίες σε Σεούλ, Τόκιο, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, είπε ότι είχε διαγνωστεί νωρίτερα φέτος, αλλά κατάφερε να «συμμετάσχει σε αυτή την απίστευτη περιοδεία» αφού ανταποκρίθηκε «πολύ καλά» στη θεραπεία.

«Είμαι πολύ λυπημένος που θα χάσω αυτές τις συναυλίες, αλλά αισθάνομαι καλά και θα επιστρέψω έτοιμος για τη Νότια Αμερική», πρόσθεσε ο 60χρονος.

Ο μουσικός είχε αναρρώσει από καρκίνο των αμυγδαλών το 2022.

Στην ανάρτησή του, είπε στους θαυμαστές: «Περάστε υπέροχα αν πάτε αυτό το μήνα, και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο. Bonehead X».

Παίζει ρυθμική κιθάρα και πλήκτρα με το συγκρότημα του Μάντσεστερ, το οποίο είχε αφήσει το 1999 πριν επιστρέψει για την πρόσφατη επανένωση των Gallagher.

