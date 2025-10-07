Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν αλλεργία

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα του Gwaelod-g-Garth της Ουαλίας, όπου μια 24χρονη έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της από ένα ταξίδι στην Ζάκυνθο. Η Τζόρτζια Τέιλορ είχε εισαχθεί εσπευσμένα στις 20 Αυγούστου στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή μια μέρα αργότερα, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο όταν η Τζόρτζια είχε αρχικά εμφανίσει εξανθήματα σε μερικά από τα δάχτυλά της γύρω και η οικογένειά της της συνέστησε να σταματήσει να φοράει τα δαχτυλίδια της, καθώς φοβούνταν ότι είχε κάποια αντίδραση.

Η Τζώρτζια με τον αδελφό της Τζο Daily Mail

Ωστόσο, τον Ιούλιο, το πρόσωπο της 24χρονης άρχισε να πρήζεται, ενώ άρχισαν να εμφανίζονται εξανθήματα στο χέρι της. Αφού επισκέφθηκε έναν τοπικό γιατρό στο Λονδίνο, η Τζόρτζια άρχισε να λαμβάνει αντιισταμινικά και υδροκορτιζόνη, καθώς οι γιατροί θεώρησαν πώς είχε κάποια αλλεργία.

Παρόλα αυτά, το πρήξιμο στο σώμα της Τζόρτζια δεν έδειχνε σημάδια υποχώρησης, με την 24χρονη να αποφάσισε να επισκεφτεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς άρχισε να παρουσιάζει δύσπνοια. Εκεί, οι γιατροί έκαναν άλλον έναν έλεγχο και στη συνέχεια της έδωσαν και πάλι εξιτήριο, χορηγώντας της περισσότερα αντιισταμινικά.

Στις αρχές Αυγούστου, η Τζόρτζια άρχισε να παρουσιάζει κάποια βελτίωση, έτσι και πήγε διακοπές με την οικογένεια της στην Ζάκυνθο. Ωστόσο, κάποιες μέρες αργότερα άρχισε να νιώθει έναν «ενοχλητικό πόνο» στην δεξιά της γάμπα ενώ ανέβαινε ένα λόφο.

Η μητέρα της Τζόρτζια, Νίκολα, δήλωσε ότι η κόρη της «δυσκολευόταν να περπατήσει», παρόλο που το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον πρησμένο, και μετά από μια επίσκεψη σε ένα φαρμακείο, όπου έδωσαν ιβουπροφαίνη σε μορφή γέλης και μερικά παυσίπονα, ο πόνος υποχώρησε προσωρινά.

Η Τζόρτζια με φίλους της Daily Mail

Γυρνώντας στην Μεγάλη Βρετανία, η 24χρονη φαινόταν να ήταν καλύτερα και πήγε για διακοπές με φίλους της στο Worcester, αν και πιθανώς είχε ακόμη ενοχλήσεις στο πόδι της.

Στις 20 Αυγούστου, η Τζόρτζια έκλεισε ραντεβού για φυσιοθεραπεία, αλλά φτάνοντας εκεί έστειλε μήνυμα στη μητέρα της επειδή δεν αισθανόταν καλά και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. «Φτάσαμε στο νοσοκομείο και όλα έγιναν πολύ γρήγορα» θυμάται η μητέρα της 24χρονης. Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της, η Τζόρτζια άφησε την τελευταία της πνοή. Η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι γονείς της 24χρονης, Νίκολα και Τζόν, περιέγραψαν αυτό που συνέβη ως ένα «φρικτό συμβάν» που τους προκαλεί «αδιανόητο πόνο». «Ήταν τόσο ξαφνικό, που δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Και σε κάποιο βαθμό ακόμα δεν μπορούμε. Κάθε πρωί ξυπνάμε και λέμε "πώς έγινε αυτό;"».