Τουρκία: Η στιγμή που φύλακας ασφαλείας σώζει κοπέλα πριν την χτυπήσει διερχόμενο τραμ

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Καισαρεία της Τουρκίας, όταν μια νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει σιδηροδρομικές γραμμές, χωρίς να αντιληφθεί ότι ερχόταν ένα τραμ καταπάνω της. Χάρη στην συμβολή, όμως, ενός ήρωα φύλακα ασφαλείας, η κοπέλα σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Όλα συνέβησαν στην πλατεία Cumhuriyet, όταν η νεαρή κοπέλα, η οποία ήταν μάλλον αφηρημένη και δεν άκουγε τι συνέβαινε γύρω της γιατί φορούσε ακουστικά, πήγε να περάσει τις γραμμές του τραμ. Ένας φύλακας ασφαλείας, αντιλαμβανόμενος αμέσως την κατάσταση, την τράβηξε από το χέρι και την έριξε στο έδαφος, σώζοντάς της την ζωή. Το περιστατικό καταγράφηκε καρέ - καρέ από τις κάμερες ασφαλείας του σημείου.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

In Kayseri, a security guard saved a young girl at the last moment who didn’t notice the approaching tram.



pic.twitter.com/FrPOTePPUa — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 14, 2025

Σε δήλωση του, ο δήμος της Καισαρείας, τόνισε: «Αυτό το περιστατικό αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για όλους μας. Ευχαριστούμε τον φύλακα ασφαλείας για την προσεκτική συμπεριφορά του. Ωστόσο, το πιο σημαντικό πράγμα στο οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι ότι όλοι οι επιβάτες πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στις σιδηροδρομικές γραμμές. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις διαβάσεις πεζών. Ελέγχετε και τις δύο κατευθύνσεις όταν διασχίζετε. Να θυμάστε ότι δεν θα μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντος όταν φοράτε ακουστικά».

