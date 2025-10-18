«Ο ίδιος ο Τσάρος»: Το βιβλίο που ξεσκεπάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν - Η μυστική ζωή και οι ερωμένες

Δύο εξόριστοι Ρώσοι δημοσιογράφοι εκδίδουν το βιβλίο «Ο ίδιος ο Τσάρος», αποκαλύπτοντας τον κόσμο των ερωμένων, του πλούτου και της διπλής ζωής του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι συγγραφείς, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός ηγέτη που, ενώ παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της ηθικής, ζει μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ερωμένες, πολυτελή δώρα και σκιές εξουσίας. Η έκδοση του βιβλίου, με τίτλο «Ο ίδιος ο Τσάρος: Πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν μας εξαπάτησε όλους», έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ιδιωτική ζωή του προέδρου παραμένει το απόλυτο ταμπού στη Ρωσία. Ο Μπαντάνιν, σήμερα εξόριστος στην Καλιφόρνια, είχε δεχθεί εισβολή της FSB στο σπίτι του το 2021, μετά τη δημοσίευση μιας συνέντευξης με τη νεαρή γυναίκα που θεωρείται η νόθα κόρη του Πούτιν.

Η καθαρίστρια που έγινε πολυεκατομμυριούχος

Το βιβλίο φέρνει στο φως τη δραματική αλλαγή στη ζωή της Σβετλάνα Κριβονογκίχ, μιας πρώην καθαρίστριας που γνώρισε τον Πούτιν στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, από τότε η ζωή της άλλαξε άρδην: το 2003 απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στο Μόντε Κάρλο μέσω offshore εταιρείας, ενώ το Pandora Papers αποκάλυψε ότι η συνολική της περιουσία ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Η κόρη της, Ελιζαβέτα (Λουίζα Ροζόβα), φέρεται να μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρώσο πρόεδρο – μια ομοιότητα που, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές προσώπου, «δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας».

Η Ολυμπιονίκης και η σιωπηρή επιβεβαίωση

Η Αλίνα Καμπάεβα, χρυσή Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής και σύμβολο θηλυκότητας στη Ρωσία, παρουσιάζεται ως η γυναίκα που κατέκτησε την καρδιά του «τσάρου». Η σχέση τους λέγεται ότι ξεκίνησε το 2006, οδηγώντας την Καμπάεβα σε θέσεις σπάνιας επιρροής. Το 2014, ανέλαβε πρόεδρος του National Media Group με μισθό εκατομμυρίων, ενώ φημολογείται ότι έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον Πούτιν. Η εμφάνισή τους με βέρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, αν και ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, θεωρήθηκε ως σιωπηλή παραδοχή της σχέσης τους.

Από το ερωτικό ημερολόγιο στα προνομιούχα διαμερίσματα

Το βιβλίο αναφέρεται και στην Αλίσα Χαρτσέβα, μια 17χρονη μαθήτρια που συμμετείχε σε ένα προκλητικό ημερολόγιο γενεθλίων αφιερωμένο στον Πούτιν. Η νεαρή αργότερα δημοσίευσε μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία με τη λεζάντα «Pussy for Putin», συνοδεύοντάς την με εγκώμια για τον πρόεδρο. Λίγα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, η Χαρτσέβα ζούσε σε ένα από τα ακριβότερα συγκροτήματα κατοικιών της Μόσχας, υποδηλώνοντας τα «προνόμια» που συνοδεύουν την εύνοια του Κρεμλίνου.

«Για τον Πούτιν και τον κύκλο του», καταλήγουν οι συγγραφείς, «ο γάμος είναι μια τυπικότητα. Η απιστία και η πολυγαμία θεωρούνται κανόνας, και η επιτυχία μιας γυναίκας εξαρτάται πάντα από την εύνοια του άνδρα». Το βιβλίο, πέρα από τη συλλογή φημών, αποτελεί ένα σκληρό πολιτικό πορτρέτο ενός ηγέτη που χτίζει την εξουσία του στην ηθική αυστηρότητα, ενώ ζει μέσα στην απόλυτη αντίφαση.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

