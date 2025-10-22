ΗΠΑ: Αγωγή κατά της Άμαζον: «Κάνει διακρίσεις εις βάρος εγκύων και ΑΜΕΑ»

Η πολιτεία του Νιου Τζέρσι κατέθεσε αγωγή κατά της Amazon, κατηγορώντας την εταιρεία ότι παραβιάζει τους νόμους κατά των διακρίσεων, αρνούμενη να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές για εγκύους και εργαζόμενους με αναπηρία.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα Μάθιου Πλάτκιν, η Amazon όχι μόνο απέρριπτε τα αιτήματα των υπαλλήλων της, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρούσε και στην απόλυσή τους.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο, εντάσσεται σε μια σειρά προσφυγών που αφορούν την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας στα κέντρα διανομής της εταιρείας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Amazon συστηματικά αρνείται λογικά αιτήματα – όπως επιπλέον διαλείμματα ή περιορισμούς στο βάρος που επιτρέπεται να σηκώνουν οι εργαζόμενοι – και στη συνέχεια τους τοποθετεί σε άδεια άνευ αποδοχών, πρακτική που αντίκειται στη νομοθεσία του Νιου Τζέρσι.

Διακρίσεις και πιέσεις για υψηλή παραγωγικότητα

Όσοι εργαζόμενοι καταφέρνουν να εξασφαλίσουν κάποιες διευκολύνσεις, σύμφωνα με την αγωγή, συχνά αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποσοστώσεις παραγωγικότητας που επιβάλλει η εταιρεία. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, ήταν η σταδιακή απομάκρυνσή τους από την εργασία. Με την αγωγή ζητείται να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο στην Amazon και να εκδοθεί δικαστική εντολή που θα την υποχρεώνει να αλλάξει τις πρακτικές της.

Ο γενικός εισαγγελέας Πλάτκιν κατηγόρησε τον τεχνολογικό κολοσσό ότι «οικοδομώντας μια επιχείρηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παραβίασε κατάφωρα τα δικαιώματα των εργαζομένων και αγνόησε την ευημερία τους, ενώ συνεχίζει να επωφελείται από τη δουλειά τους». Η Amazon δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα για σχολιασμό, ενώ σε προηγούμενες υποθέσεις είχε αρνηθεί ότι προχωρά σε τέτοιου είδους διακρίσεις, υποστηρίζοντας ότι «επενδύει συνεχώς στη στήριξη των εργαζομένων της».

Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις ΗΠΑ

Η Amazon, δεύτερη μετά τη Walmart σε αριθμό εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτει περίπου 40 κέντρα διανομής και εκατοντάδες μικρότερες μονάδες. Μόνο στο Νιου Τζέρσι απασχολεί περίπου 50.000 άτομα.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία και οι πολιτειακοί νόμοι, όπως του Νιου Τζέρσι, απαιτούν από τους εργοδότες να παρέχουν «λογικές διευκολύνσεις» σε εγκύους ή εργαζόμενους με αναπηρία. Η Amazon έχει αντιμετωπίσει αρκετές παρόμοιες αγωγές τα τελευταία χρόνια, μεταξύ αυτών και μια στην Καλιφόρνια που έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, του οποίου οι όροι δεν έγιναν γνωστοί. Την ίδια ώρα, η εταιρεία παραμένει υπό έρευνα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Εργασίας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων.

