Reuters: Οι γηράσκοντες ηγέτες της Αφρικής κυβερνούν τους νεότερους πληθυσμούς του κόσμου

Η μέση ηλικία του πληθυσμού και η ηλικία του προέδρου κάθε χώρας.

Οι πρόεδροι του Καμερούν και της Ακτής Ελεφαντοστού, 92 και 83 ετών αντίστοιχα, επιδιώκουν να παρατείνουν την πολυετή διακυβέρνησή τους, αντανακλώντας μια τάση σε ολόκληρη την Αφρική, όπου μερικοί από τους γηραιότερους ηγέτες του κόσμου κυβερνούν τους νεότερους πληθυσμούς, γεγονός που συχνά οδηγεί σε απαιτήσεις για αλλαγή και λογοδοσία από τη νεολαία της «Γενιάς Ζ».

Ακολουθούν στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα για μερικούς από τους γηραιότερους αρχηγούς κρατών της ηπείρου.

Paul Biya – Καμερούν (92 ετών)

Ο Biya κυβερνά από το 1982, γεγονός που τον καθιστά τον γηραιότερο εν ενεργεία αρχηγό κράτους στον κόσμο που δεν είναι μονάρχης. Η θητεία του έχει σημαδευτεί από κεντρική διακυβέρνηση και συνταγματικές αλλαγές για την παράταση της παραμονής του στην εξουσία. Ο Biya θα μπορούσε να ανακηρυχθεί νικητής των προεδρικών εκλογών της 12ης Οκτωβρίου, αν και ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ίσα Τσιρόμα έχει δηλώσει νίκη, προειδοποιώντας για πιθανό χάος στη χώρα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η μέση ηλικία είναι 19 έτη.

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν Paul Biya στο εκλογικό κέντρο μαζί με τη γυναίκα του, Chantal, στις 12 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Zohra Bensemra

Jean-Lucien Savi de Tové – Τόγκο (86 ετών)

Ο Savi de Tové ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης σε κοινοβουλευτικό σύστημα, καθιστώντας τον τον γηραιότερο πρόεδρο του Τόγκο. Η μετατροπή επέτρεψε στον πρώην πρόεδρο Faure Gnassingbe να συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης, παρατείνοντας μια αδιάσπαστη δυναστική θητεία που ξεκίνησε όταν ο αποβιώσας πατέρας του, Gnassingbé Eyadéma, ανέλαβε την εξουσία το 1967 μετά από ένα πραξικόπημα. Το Τόγκο, που παράγει φωσφορικά άλατα, έχει σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους με μέση ηλικία 19,9 ετών.

Ο Jean-Lucien Savi de Tové.

Peter Mutharika – Μαλάουι (85 ετών)

Ο Mutharika επέστρεψε στην εξουσία τον Οκτώβριο του 2025 μετά από μια δραματική πολιτική επιστροφή. Το Μαλάουι, μια χώρα με 22,2 εκατομμύρια κατοίκους και μέση ηλικία 18,8 ετών, αντιμετωπίζει προβλήματα φτώχειας και κλιματικών προκλήσεων, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν οικονομική ανάκαμψη και μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση.

Ο Arthur Peter Mutharika κατά την ορκωμοσία του ως πρόεδρος του Μαλάουι στις 4 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Eldson Chagara

Alassane Ouattara – Ακτή Ελεφαντοστού (83 ετών)

Ο Ouattara ηγείται της Ακτής Ελεφαντοστού από το 2010, καθοδηγώντας την ανάκαμψη μετά τον πόλεμο και την οικονομική ανάπτυξη. Η αμφιλεγόμενη υποψηφιότητά του για τέταρτη θητεία στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου προηγήθηκε απαγορεύσεων διαδηλώσεων, συλλήψεων και αποκλεισμών προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης. Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει πληθυσμό 33 εκατομμυρίων, με μέση ηλικία 18,3 ετών.

Ο 83χρονος Alassane Ouattara κατά την προεκλογική του εκστρατεία για τέταρτη θητεία στον προεδρικό θώκο της Ακτής Ελεφαντοστού, στις 19 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Luc Gnago

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo – Ισημερινή Γουινέα (83 ετών)

Ο Obiang κυβερνά από το 1979, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο πρόεδρο στον κόσμο. Έχει προεδρεύσει σε μια πετρελαϊκή άνθηση, η οποία έχει πλέον κορυφωθεί, και έχει κατηγορηθεί για διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορίες τις οποίες αρνείται. Καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονται, η οικονομία της Ισημερινής Γουινέας συρρικνώνεται. Η μέση ηλικία των σχεδόν 2 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας είναι 22 έτη.

Ο πρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας Teodoro Obiang Nguema Mbasogo στο Σότσι της Ρωσίας το 2019. Κρεμλίνο

Emmerson Mnangagwa – Ζιμπάμπουε (83 ετών)

Ο Mnangagwa ανέλαβε την εξουσία το 2017 μετά την ανατροπή του Ρόμπερτ Μουγκάμπε (ο οποίος έχασε την θέση του σε ηλικία 93 ετών, δύο χρόνια πριν τον θάνατό του). Έχει προεδρεύσει σε μια περίοδο οικονομικής αναταραχής, υπερπληθωρισμού και κατηγοριών για καταστολή, τις οποίες αρνείται. Η πίεση από τους συμμάχους του για τρίτη θητεία – πέραν των συνταγματικών ορίων – έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες στη χώρα των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, με μέση ηλικία τα 18 έτη.

Ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Emmerson Mnangagwa σε συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, στις 10 Μαΐου 2025. Pool/Pavel Bednyakov μέσω Reuters

Denis Sassou Nguesso – Δημοκρατία του Κονγκό (81 ετών)

Ο Sassou Nguesso κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή του Κονγκό από το 1979, με εξαίρεση την περίοδο του εμφυλίου πολέμου από το 1992 έως το 1997. Η διακυβέρνησή του έχει σημαδευτεί από συνταγματικές αλλαγές και κατηγορίες για εκλογική νοθεία, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Η χώρα, που παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχει 6,5 εκατομμύρια κατοίκους, με μέση ηλικία τα 19,5 έτη.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό Denis Sassou Nguesso απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Yoweri Museveni – Ουγκάντα (81 ετών)

Ο Museveni κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φέρνοντας αρχικά σταθερότητα, αλλά αργότερα έγινε συνώνυμος του αυταρχισμού και της καταστολής της αντιπολίτευσης. Ο πληθυσμός της Ουγκάντα είναι περίπου 51 εκατομμύρια, με μέση ηλικία μόλις 17 έτη.

Ο Yoweri Museveni σε συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο Βελιγράδι, στις 30 Ιουλίου 2023. AP/Darko Vojinovic

Joseph Boakai – Λιβερία (80 ετών)

Ο Boakai έγινε πρόεδρος της Λιβερίας, μιας χώρας που ανακάμπτει από εμφύλιους πολέμους, τον Ιανουάριο του 2024, μετά τη νίκη του επί του πρώην ποδοσφαιριστή και εν ενεργεία προέδρου George Weah. Η Λιβερία έχει πληθυσμό 5,7 εκατομμυρίων, με μέση ηλικία 19,2 ετών.

Ο πρόεδρος της Λιβερίας Joseph Boakai στις 7 Ιουλίου 2024. AP/Olamikan Gbemiga

Abdelmadjid Tebboune – Αλγερία (79 ετών)

Ο Tebboune ηγείται της Αλγερίας από το 2019, εστιάζοντας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη διαφοροποίηση της οικονομίας πέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι δεν κατάφερε να φέρει τη δημοκρατική ανανέωση για να ανοίξει την εξουσία πέρα από μια στενά δεμένη ελίτ. Οι 47 εκατομμύρια κάτοικοι της Αλγερίας έχουν μέση ηλικία 29 ετών.

Ο Abdelmadjid Tebboune μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025. AP/Gregorio Borgia

Ismail Omar Guelleh – Τζιμπουτί (77 ετών)

Ο Guelleh ηγείται του 1 εκατομμυρίου κατοίκων του Τζιμπουτί από το 1999, εκμεταλλευόμενος τη στρατηγική του θέση για να προσελκύσει ξένες στρατιωτικές βάσεις και επενδύσεις. Παρά τα οικονομικά οφέλη, η κυβέρνησή του έχει επικριθεί για την έλλειψη πολιτικής ελευθερίας. Η μέση ηλικία είναι 26.

Ο πρόεδρος του Τζιμπουτί Ismail Omar Guelleh (κέντρο) μαζί με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας (δεξιά) και τον πρόεδρο της Κένυας (αριστερά) κατά τη δεύτερη σύνοδο για το κλίμα στην Αφρική στο Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025. AP/Brian Inganga

Bola Tinubu – Νιγηρία (73 ετών)

Ο Tinubu ανέλαβε την προεδρία της Νιγηρίας τον Μάιο του 2023, υποσχόμενος οικονομικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα κατά της διαφθοράς. Ο πληθωρισμός και η ανασφάλεια ταλανίζουν την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, όπου η μέση ηλικία των 234 εκατομμυρίων κατοίκων είναι μόλις 18 έτη.

Ο Νιγηριανός πρόεδρος Bola Tinubu σε συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ, στις 28 Νοεμβρίου 2024. Reuters Pool/Sarah Meyssonnier

Η Αφρική έχει τον πιο νεαρό πληθυσμό στον κόσμο και μερικούς από τους γηραιότερους ηγέτες του πλανήτη.

Η μέση ηλικία του πληθυσμού και η ηλικία του προέδρου κάθε χώρας. Reuters

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης