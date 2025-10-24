Reuters: Οι γηράσκοντες ηγέτες της Αφρικής κυβερνούν τους νεότερους πληθυσμούς του κόσμου

Οι συγκλονιστικοί αριθμοί που αποτυπώνουν την ηλιακή «άβυσσο» μεταξύ της ηγεσίας και των πληθυσμών χωρών της ηπείρου

Newsbomb

Reuters: Οι γηράσκοντες ηγέτες της Αφρικής κυβερνούν τους νεότερους πληθυσμούς του κόσμου

Η μέση ηλικία του πληθυσμού και η ηλικία του προέδρου κάθε χώρας.

Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρόεδροι του Καμερούν και της Ακτής Ελεφαντοστού, 92 και 83 ετών αντίστοιχα, επιδιώκουν να παρατείνουν την πολυετή διακυβέρνησή τους, αντανακλώντας μια τάση σε ολόκληρη την Αφρική, όπου μερικοί από τους γηραιότερους ηγέτες του κόσμου κυβερνούν τους νεότερους πληθυσμούς, γεγονός που συχνά οδηγεί σε απαιτήσεις για αλλαγή και λογοδοσία από τη νεολαία της «Γενιάς Ζ».

Ακολουθούν στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα για μερικούς από τους γηραιότερους αρχηγούς κρατών της ηπείρου.

Paul Biya – Καμερούν (92 ετών)

Ο Biya κυβερνά από το 1982, γεγονός που τον καθιστά τον γηραιότερο εν ενεργεία αρχηγό κράτους στον κόσμο που δεν είναι μονάρχης. Η θητεία του έχει σημαδευτεί από κεντρική διακυβέρνηση και συνταγματικές αλλαγές για την παράταση της παραμονής του στην εξουσία. Ο Biya θα μπορούσε να ανακηρυχθεί νικητής των προεδρικών εκλογών της 12ης Οκτωβρίου, αν και ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ίσα Τσιρόμα έχει δηλώσει νίκη, προειδοποιώντας για πιθανό χάος στη χώρα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η μέση ηλικία είναι 19 έτη.

Cameroon holds presidential election

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν Paul Biya στο εκλογικό κέντρο μαζί με τη γυναίκα του, Chantal, στις 12 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Zohra Bensemra

Jean-Lucien Savi de Tové – Τόγκο (86 ετών)

Ο Savi de Tové ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης σε κοινοβουλευτικό σύστημα, καθιστώντας τον τον γηραιότερο πρόεδρο του Τόγκο. Η μετατροπή επέτρεψε στον πρώην πρόεδρο Faure Gnassingbe να συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης, παρατείνοντας μια αδιάσπαστη δυναστική θητεία που ξεκίνησε όταν ο αποβιώσας πατέρας του, Gnassingbé Eyadéma, ανέλαβε την εξουσία το 1967 μετά από ένα πραξικόπημα. Το Τόγκο, που παράγει φωσφορικά άλατα, έχει σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους με μέση ηλικία 19,9 ετών.

13234.jpg

Ο Jean-Lucien Savi de Tové.

Peter Mutharika – Μαλάουι (85 ετών)

Ο Mutharika επέστρεψε στην εξουσία τον Οκτώβριο του 2025 μετά από μια δραματική πολιτική επιστροφή. Το Μαλάουι, μια χώρα με 22,2 εκατομμύρια κατοίκους και μέση ηλικία 18,8 ετών, αντιμετωπίζει προβλήματα φτώχειας και κλιματικών προκλήσεων, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν οικονομική ανάκαμψη και μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση.

Mutharika sworn in as Malawi's seventh president

Ο Arthur Peter Mutharika κατά την ορκωμοσία του ως πρόεδρος του Μαλάουι στις 4 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Eldson Chagara

Alassane Ouattara – Ακτή Ελεφαντοστού (83 ετών)

Ο Ouattara ηγείται της Ακτής Ελεφαντοστού από το 2010, καθοδηγώντας την ανάκαμψη μετά τον πόλεμο και την οικονομική ανάπτυξη. Η αμφιλεγόμενη υποψηφιότητά του για τέταρτη θητεία στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου προηγήθηκε απαγορεύσεων διαδηλώσεων, συλλήψεων και αποκλεισμών προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης. Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει πληθυσμό 33 εκατομμυρίων, με μέση ηλικία 18,3 ετών.

FILE PHOTO: Women of RHDP (Rally of Houphouetists for Democracy and Peace) attend a campaign rally in Abidjan

Ο 83χρονος Alassane Ouattara κατά την προεκλογική του εκστρατεία για τέταρτη θητεία στον προεδρικό θώκο της Ακτής Ελεφαντοστού, στις 19 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Luc Gnago

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo – Ισημερινή Γουινέα (83 ετών)

Ο Obiang κυβερνά από το 1979, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο πρόεδρο στον κόσμο. Έχει προεδρεύσει σε μια πετρελαϊκή άνθηση, η οποία έχει πλέον κορυφωθεί, και έχει κατηγορηθεί για διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορίες τις οποίες αρνείται. Καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονται, η οικονομία της Ισημερινής Γουινέας συρρικνώνεται. Η μέση ηλικία των σχεδόν 2 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας είναι 22 έτη.

teodoroobiang2019cropped.jpg

Ο πρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας Teodoro Obiang Nguema Mbasogo στο Σότσι της Ρωσίας το 2019.

Κρεμλίνο

Emmerson Mnangagwa – Ζιμπάμπουε (83 ετών)

Ο Mnangagwa ανέλαβε την εξουσία το 2017 μετά την ανατροπή του Ρόμπερτ Μουγκάμπε (ο οποίος έχασε την θέση του σε ηλικία 93 ετών, δύο χρόνια πριν τον θάνατό του). Έχει προεδρεύσει σε μια περίοδο οικονομικής αναταραχής, υπερπληθωρισμού και κατηγοριών για καταστολή, τις οποίες αρνείται. Η πίεση από τους συμμάχους του για τρίτη θητεία – πέραν των συνταγματικών ορίων – έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες στη χώρα των 17 εκατομμυρίων κατοίκων, με μέση ηλικία τα 18 έτη.

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin meets with Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa in Moscow

Ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Emmerson Mnangagwa σε συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, στις 10 Μαΐου 2025.

Pool/Pavel Bednyakov μέσω Reuters

Denis Sassou Nguesso – Δημοκρατία του Κονγκό (81 ετών)

Ο Sassou Nguesso κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή του Κονγκό από το 1979, με εξαίρεση την περίοδο του εμφυλίου πολέμου από το 1992 έως το 1997. Η διακυβέρνησή του έχει σημαδευτεί από συνταγματικές αλλαγές και κατηγορίες για εκλογική νοθεία, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Η χώρα, που παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχει 6,5 εκατομμύρια κατοίκους, με μέση ηλικία τα 19,5 έτη.

80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό Denis Sassou Nguesso απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

REUTERS/Eduardo Munoz

Yoweri Museveni – Ουγκάντα (81 ετών)

Ο Museveni κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φέρνοντας αρχικά σταθερότητα, αλλά αργότερα έγινε συνώνυμος του αυταρχισμού και της καταστολής της αντιπολίτευσης. Ο πληθυσμός της Ουγκάντα είναι περίπου 51 εκατομμύρια, με μέση ηλικία μόλις 17 έτη.

Serbia Uganda

Ο Yoweri Museveni σε συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο Βελιγράδι, στις 30 Ιουλίου 2023.

AP/Darko Vojinovic

Joseph Boakai – Λιβερία (80 ετών)

Ο Boakai έγινε πρόεδρος της Λιβερίας, μιας χώρας που ανακάμπτει από εμφύλιους πολέμους, τον Ιανουάριο του 2024, μετά τη νίκη του επί του πρώην ποδοσφαιριστή και εν ενεργεία προέδρου George Weah. Η Λιβερία έχει πληθυσμό 5,7 εκατομμυρίων, με μέση ηλικία 19,2 ετών.

Liberia Trump

Ο πρόεδρος της Λιβερίας Joseph Boakai στις 7 Ιουλίου 2024.

AP/Olamikan Gbemiga

Abdelmadjid Tebboune – Αλγερία (79 ετών)

Ο Tebboune ηγείται της Αλγερίας από το 2019, εστιάζοντας στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη διαφοροποίηση της οικονομίας πέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι δεν κατάφερε να φέρει τη δημοκρατική ανανέωση για να ανοίξει την εξουσία πέρα από μια στενά δεμένη ελίτ. Οι 47 εκατομμύρια κάτοικοι της Αλγερίας έχουν μέση ηλικία 29 ετών.

Abdelmadjid Tebboune

Ο Abdelmadjid Tebboune μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025.

AP/Gregorio Borgia

Ismail Omar Guelleh – Τζιμπουτί (77 ετών)

Ο Guelleh ηγείται του 1 εκατομμυρίου κατοίκων του Τζιμπουτί από το 1999, εκμεταλλευόμενος τη στρατηγική του θέση για να προσελκύσει ξένες στρατιωτικές βάσεις και επενδύσεις. Παρά τα οικονομικά οφέλη, η κυβέρνησή του έχει επικριθεί για την έλλειψη πολιτικής ελευθερίας. Η μέση ηλικία είναι 26.

Ismail Omar Guelleh,Abiy Ahmed,William Ruto

Ο πρόεδρος του Τζιμπουτί Ismail Omar Guelleh (κέντρο) μαζί με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας (δεξιά) και τον πρόεδρο της Κένυας (αριστερά) κατά τη δεύτερη σύνοδο για το κλίμα στην Αφρική στο Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025.

AP/Brian Inganga

Bola Tinubu – Νιγηρία (73 ετών)

Ο Tinubu ανέλαβε την προεδρία της Νιγηρίας τον Μάιο του 2023, υποσχόμενος οικονομικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα κατά της διαφθοράς. Ο πληθωρισμός και η ανασφάλεια ταλανίζουν την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής, όπου η μέση ηλικία των 234 εκατομμυρίων κατοίκων είναι μόλις 18 έτη.

French President Macron meets Nigerian President Bola Tinubu in Paris

Ο Νιγηριανός πρόεδρος Bola Tinubu σε συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ, στις 28 Νοεμβρίου 2024.

Reuters Pool/Sarah Meyssonnier

Η Αφρική έχει τον πιο νεαρό πληθυσμό στον κόσμο και μερικούς από τους γηραιότερους ηγέτες του πλανήτη.

chart-1.jpg

Η μέση ηλικία του πληθυσμού και η ηλικία του προέδρου κάθε χώρας.

Reuters

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01WHAT THE FACT

H «ανεξήγητη» φιγούρα που διασχίζει το Κάστρο του Τσέστερ

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνοδός ασθενή επιτέθηκε σε νοσηλευτή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

19:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολα Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε τις καθημερινές «ιεροτελεστείες» της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Λεσόρ και ασπίδα για Σορτς: «Τι είδους μα……ς δημοσιεύματα είναι αυτά φίλε»!

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο φρικτός θάνατος της 14χρονης Ζάκι από τον 23χρονο σύζυγό της για ένα πιάτο ζυμαρικών

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: «Στερεύουν οι στρατιώτες, τα χρήματα και οι ιδέες του Πούτιν» - «Υπό αξιολόγηση» το αίτημα για Tomahawk

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 17 χρόνια φυλάκισης στον ύποπτο για τους «ρωσικής έμπνευσης» εμπρησμούς στο Λονδίνο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Θα σας βγάλω τα μάτια» - 35χρονος απείλησε να σκοτώσει την οικογένεια της πρώην συζύγου του

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Ζελένσκι στη «Συμμαχία των Προθύμων» για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς - Στον «πάγο» παραμένουν οι αμερικανικοί Tomahawk

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Walt Disney World: Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο πιο φανταστικό μέρος - Τρεις θάνατοι σε 10 ημέρες

18:59LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ιουλία φεύγει για πάντα, η μαμά της Μαλένας επιστρέφει και ένας έρωτας γεννιέται

18:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διάσημος Ισπανός δημοσιογράφος: «Η Νότιγχαμ άργησε για Ράφα Μπενίτεθ»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοόλ και έφηβοι: Ένας στους τρεις 16χρονους στην Ελλάδα πίνει πάνω από 5 ποτά σε ένα βράδυ

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας από σύγκρουση λεωφορείου με δίκυκλο

18:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ : Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά έκλεψε υαλοκαθαριστήρες από ηλικιωμένο και τον πήρε στο κατόπι - Παραλίγο να πέσει στη θάλασσα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά έκλεψε υαλοκαθαριστήρες από ηλικιωμένο και τον πήρε στο κατόπι - Παραλίγο να πέσει στη θάλασσα ο δράστης

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο φρικτός θάνατος της 14χρονης Ζάκι από τον 23χρονο σύζυγό της για ένα πιάτο ζυμαρικών

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαλλιά κουβάρια» Άδωνις – Πολάκης στη Βουλή: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» - «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

18:32ΚΟΣΜΟΣ

«Βαρόνη» ναρκωτικών 23χρονη Βραζιλιάνα influencer - Πώς προωθούσε την «επιχείρησή» της μέσω social

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Λεσόρ και ασπίδα για Σορτς: «Τι είδους μα……ς δημοσιεύματα είναι αυτά φίλε»!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

18:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ : Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Walt Disney World: Κάτι σκοτεινό συμβαίνει στο πιο φανταστικό μέρος - Τρεις θάνατοι σε 10 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ