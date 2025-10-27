Όγδοη προεδρική θητεία κέρδισε ο 92χρονος Paul Biya στο Καμερούν - Τέσσερις νεκροί σε επεισόδια

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν Paul Biya στο εκλογικό κέντρο μαζί με τη γυναίκα του, Chantal, στις 12 Οκτωβρίου 2025.

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Paul Biya, κέρδισε για άλλη μια φορά τις εκλογές στη χώρα, και ο υπερήλικας ηγέτης θα εκτίσει την 8η θητεία του στον προεδρικό θώκο.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών τη Δευτέρα (27/10), με τον απερχόμενο πρόεδρο να λαμβάνει το 53,66% των ψήφων έναντι του Issa Tchiroma Bakary. Ο Paul Biya βρίσκεται στο «τιμόνι» της χώρας εδώ και 41 χρόνια, από το 1984.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών έρχεται δεκαπέντε ημέρες μετά τις εκλογές, όπως προβλέπεται από τον εκλογικό κώδικα του Καμερούν, μετά την εξέταση των ενστάσεων που απορρίφθηκαν όλες από το Συνταγματικό Συμβούλιο, αναφέρει η Le Monde.

Την παραμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της τάξης και διαδηλωτών της αντιπολίτευσης, που υποστήριζαν τον Issa Tchiroma Bakary, είχαν ως αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους την Κυριακή.

Ο πρόεδρος του Καμερούν ψηφίζει στις προεδρικές εκλογές, τις 12 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Zohra Bensemra

Οι υποστηρικτές του Issa Tchiroma Bakary βγήκαν στους δρόμους πολλών πόλεων της χώρας κατά εκατοντάδες, μετά από έκκληση για ειρηνική διαδήλωση από τον υποψήφιο, ο οποίος διεκδικούσε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές. Ισχυριζόταν ότι είχε κερδίσει το 54,8% των ψήφων έναντι 31,3% για τον Paul Biya, σύμφωνα με τη δική του καταμέτρηση. «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του Καμερούν δεν θα δεχτεί ποτέ την επικύρωση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της νοθείας και της παραποίησης των εκλογικών αποτελεσμάτων», είχε απειλήσει ο κ. Μπακάρι σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.

Συλλήψεις προέδρων κομμάτων της αντιπολίτευσης

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ο υπουργός Εσωτερικών Paul Atanga Nji κατηγόρησε τις εκκλήσεις για διαδηλώσεις ότι δημιουργούν «αναμφισβήτητα τις συνθήκες για μια κρίση ασφάλειας και συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός σχεδίου εξέγερσης».

Δύο πρόεδροι κομμάτων, μέλη μιας συμμαχίας που υποστήριξε την υποψηφιότητα του Issa Tchiroma, ο Djeukam Tchameni, πρόεδρος του Κινήματος για τη Δημοκρατία και την Αλληλεξάρτηση στο Καμερούν (MDI) και ο Anicet Ekane, πρόεδρος του Αφρικανικού Κινήματος για τη Νέα Ανεξαρτησία του Καμερούν (Manidem), συνελήφθησαν στις κατοικίες τους στη Ντουάλα την Παρασκευή.

Αφού ο υποψήφιος Tchiroma διεκδίκησε τη νίκη δύο ημέρες μετά τις εκλογές, το RDPC, το κόμμα του Paul Biya, καταδίκασε σε ένα ανακοινωθέν «μια γκροτέσκα φάρσα» και μια «απαράδεκτη παραβίαση του κράτους δικαίου», δηλώνοντας ότι θα περιμένει «με ηρεμία τα επίσημα αποτελέσματα».

*Με πληροφορίες από Le Monde, AFP

