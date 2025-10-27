Όγδοη προεδρική θητεία κέρδισε ο 92χρονος Paul Biya στο Καμερούν - Τέσσερις νεκροί σε επεισόδια

Ο Paul Biya βρίσκεται στο «τιμόνι» της χώρας εδώ και 41 χρόνια, από το 1984

Newsbomb

Όγδοη προεδρική θητεία κέρδισε ο 92χρονος Paul Biya στο Καμερούν - Τέσσερις νεκροί σε επεισόδια

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν Paul Biya στο εκλογικό κέντρο μαζί με τη γυναίκα του, Chantal, στις 12 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Zohra Bensemra
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Paul Biya, κέρδισε για άλλη μια φορά τις εκλογές στη χώρα, και ο υπερήλικας ηγέτης θα εκτίσει την 8η θητεία του στον προεδρικό θώκο.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών τη Δευτέρα (27/10), με τον απερχόμενο πρόεδρο να λαμβάνει το 53,66% των ψήφων έναντι του Issa Tchiroma Bakary. Ο Paul Biya βρίσκεται στο «τιμόνι» της χώρας εδώ και 41 χρόνια, από το 1984.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών έρχεται δεκαπέντε ημέρες μετά τις εκλογές, όπως προβλέπεται από τον εκλογικό κώδικα του Καμερούν, μετά την εξέταση των ενστάσεων που απορρίφθηκαν όλες από το Συνταγματικό Συμβούλιο, αναφέρει η Le Monde.

Την παραμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της τάξης και διαδηλωτών της αντιπολίτευσης, που υποστήριζαν τον Issa Tchiroma Bakary, είχαν ως αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους την Κυριακή.

FILE PHOTO: Cameroon holds presidential election

Ο πρόεδρος του Καμερούν ψηφίζει στις προεδρικές εκλογές, τις 12 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Zohra Bensemra

Οι υποστηρικτές του Issa Tchiroma Bakary βγήκαν στους δρόμους πολλών πόλεων της χώρας κατά εκατοντάδες, μετά από έκκληση για ειρηνική διαδήλωση από τον υποψήφιο, ο οποίος διεκδικούσε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές. Ισχυριζόταν ότι είχε κερδίσει το 54,8% των ψήφων έναντι 31,3% για τον Paul Biya, σύμφωνα με τη δική του καταμέτρηση. «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού του Καμερούν δεν θα δεχτεί ποτέ την επικύρωση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της νοθείας και της παραποίησης των εκλογικών αποτελεσμάτων», είχε απειλήσει ο κ. Μπακάρι σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.

Συλλήψεις προέδρων κομμάτων της αντιπολίτευσης

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, ο υπουργός Εσωτερικών Paul Atanga Nji κατηγόρησε τις εκκλήσεις για διαδηλώσεις ότι δημιουργούν «αναμφισβήτητα τις συνθήκες για μια κρίση ασφάλειας και συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός σχεδίου εξέγερσης».

Δύο πρόεδροι κομμάτων, μέλη μιας συμμαχίας που υποστήριξε την υποψηφιότητα του Issa Tchiroma, ο Djeukam Tchameni, πρόεδρος του Κινήματος για τη Δημοκρατία και την Αλληλεξάρτηση στο Καμερούν (MDI) και ο Anicet Ekane, πρόεδρος του Αφρικανικού Κινήματος για τη Νέα Ανεξαρτησία του Καμερούν (Manidem), συνελήφθησαν στις κατοικίες τους στη Ντουάλα την Παρασκευή.

Αφού ο υποψήφιος Tchiroma διεκδίκησε τη νίκη δύο ημέρες μετά τις εκλογές, το RDPC, το κόμμα του Paul Biya, καταδίκασε σε ένα ανακοινωθέν «μια γκροτέσκα φάρσα» και μια «απαράδεκτη παραβίαση του κράτους δικαίου», δηλώνοντας ότι θα περιμένει «με ηρεμία τα επίσημα αποτελέσματα».

*Με πληροφορίες από Le Monde, AFP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η φάμπρικα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ παίζει τα ρέστα της

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 48χρονος οδηγός- Το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο

14:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διεθνής πρωτιά για την Kaizen Gaming στο iGaming και το 2025

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έμφραγμα» στα τρένα υψηλής ταχύτητας λόγω βανδαλισμού - Ακυρώσεις δρομολογίων και πολύωρες καθυστερήσεις

14:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ανοιξιάτικο κλίμα οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου - Πότε αναμένεται νέα μεταβολή

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Οδηγός εγκατέλειψε αυτοκίνητο με 193 κιλά κάνναβης στην Κόνιτσα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες σε άνδρα για βιασμό με «φυλετικό κίνητρο»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικός: «Δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τον σταθμό «Μοναστηράκι»

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η COSMOTE TV τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εργασίες για σχέδιο εκεχειρίας εντός των επόμενων 10 ημερών - «Παρόμοια πράγματα» με Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb.gr στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας στη Βιέννη

13:31LIFESTYLE

Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά και η σύντροφός μου όταν μου έκαναν έξωση»

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον Moby

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Όγδοη προεδρική θητεία κέρδισε ο 92χρονος Paul Biya στο Καμερούν - Τέσσερις νεκροί σε επεισόδια διαδηλωτών της αντιπολίτευσης

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρνητική κατάταξη για την Ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Κατέρρευσε ταράτσα σπιτιού - Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Διακρίθηκε η Ελλάδα στα «Reader Awards» - Γιατί την επιλέγουν για διακοπές οι Βρετανοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένα χαστούκι φαίνεται ότι όπλισε το χέρι του 23χρονου - «Θα παραδοθεί» λέει η οικογένεια

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

13:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρία ακόμη παιδιά στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στον Πειραιά - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής – εξπρές φέρνουν αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος - Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής

13:31LIFESTYLE

Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά και η σύντροφός μου όταν μου έκαναν έξωση»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικός: «Δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τον σταθμό «Μοναστηράκι»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εργασίες για σχέδιο εκεχειρίας εντός των επόμενων 10 ημερών - «Παρόμοια πράγματα» με Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ