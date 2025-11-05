Κόστα Ρίκα: Εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας – Συνελήφθησαν 28 άτομα

Στην Κόστα Ρίκα εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

Newsbomb

Κόστα Ρίκα: Εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας – Συνελήφθησαν 28 άτομα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές στην Κόστα Ρίκα ανακοίνωσαν την Τρίτη την εξάρθρωση συμμορίας που επιδιδόταν στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.Τις χαρακτήρισαν ως το μεγαλύτερο καρτέλ στη χώρα.

Περισσότεροι από 1.200 αστυνομικοί έκαναν 64 εφόδους σε διάφορες επαρχίες, στοχοποιώντας το λεγόμενο καρτέλ της Νότιας Καραϊβικής («Cártel del Caribe Sur»), στο πλαίσιο επιχείρησης εύρους άνευ προηγουμένου στην Κόστα Ρίκα, εξήγησε στον Τύπο ο Μάικλ Σότο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας δικαστικών ερευνών της κεντροαμερικανικής χώρας.

Αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο οργάνωσης και εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά ναρκωτικών διά θαλάσσης και με χερσαία μέσα, καθώς και στο εξελιγμένο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος.

Συνολικά 28 ύποπτοι συνελήφθησαν την Τρίτη, κατά την εισαγγελία. Πολυτελείς κατοικίες, οχήματα και πλεούμενα κατασχέθηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο έρευνας ευρείας κλίμακας σε συντονισμό με τις αρχές της Κολομβίας, του Παναμά, της Ισπανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών DEA.

Ηγετικό στέλεχος του καρτέλ τελεί υπό κράτηση από το 2024 στη Βρετανία εν αναμονή της έκδοσής του στις ΗΠΑ, ενώ δεύτερο είναι έγκλειστο σε κοσταρικανή φυλακή επίσης εν αναμονή της παράδοσής του στην αμερικανική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον κ. Σότο.

Η Κόστα Ρίκα, άλλοτε η πιο ασφαλής χώρα της κεντρικής Αμερικής, έκλεισε την περασμένη χρονιά με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να έχει φθάσει τις 16,6 ανά 100.000 κατοίκους, επίπεδο διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Τον Οκτώβριο, κοσταρικανό δικαστήριο ενέκρινε την έκδοση στις ΗΠΑ του πρώην υπουργού Ασφαλείας και πρώην δικαστή Σέλσο Γκαμπόα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: Εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας – Συνελήφθησαν 28 άτομα

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ – Συγκλονιστικές εικόνες

03:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Τζόκοβιτς για την εμπειρία του στο Telekom Center Athens: «Πραγματικά εντυπωσιακό» (βίντεο)

02:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Καμπανάκι» στους επενδυτές για τις μετοχές-φούσκες

02:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα – Πληροφορίες για 10 νεκρούς

01:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Ο Τζόκοβιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στα ATP Finals

01:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Συντριβή αεροσκάφους της UPS κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν επαινεί την υπεροχή των νέων πυρηνοκίνητων συστημάτων

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν, έκανε το «4 στα 4» - Η Λίβερπουλ «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης!

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1 (τελικό): Έχασε τη νίκη στο 93ο λεπτό!

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα στα 88 του

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Eκλογές στη Νέα Υόρκη - Τραμπ προς Εβραίους: Μην ψηφίσετε τον Μαμντάνι, σας μισεί

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της Φύσης: Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ αναγεννάται στην Κίνα 125 Χρόνια μετά την εξαφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

02:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ – Συγκλονιστικές εικόνες

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα στα 88 του

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στέλνει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

18:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μενδώνη: Συνεχίζει να προσβάλει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ