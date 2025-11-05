Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

Ο επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, Robert Tucker, μιλάει κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας στην Ακαδημία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024, στη Νέα Υόρκη.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Τάκερ, υπέβαλε την παραίτησή του το πρωί της Τετάρτης, μία ημέρα μετά την εκλογή του Ζόχαν Μαμντανί στον δημαρχιακό θώκο. Ο Τάκερ, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής, είχε αναλάβει τη θέση πριν από περίπου έναν χρόνο.

Ο Τάκερ θα αποχωρήσει επίσημα στις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post. Όπως αναφέρεται, σκοπεύει να επιστρέψει στη διοίκηση της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που διαχειριζόταν πριν ενταχθεί στην ομάδα του δημάρχου Άνταμς. Η είδηση έρχεται ενώ ο Μαμντανί έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις θέσεις του σχετικά με το Ισραήλ και ενώ τα ισραηλινά μέσα τον χαρακτηρίζουν ακροαριστερό και αντισημίτη.

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Τάκερ

Ο Τάκερ είναι γνωστός φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας με μακρά παρουσία στη Νέα Υόρκη. Είχε αναλάβει την ηγεσία της πυροσβεστικής λίγο περισσότερο από 12 μήνες, επιδιώκοντας, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, την ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ασφάλειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τάκερ θα επιστρέψει στην ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που διαχειριζόταν πριν από τον διορισμό του. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για τον αντικαταστάτη του.

