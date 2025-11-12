«Δεν θέλω να μυρίζω το ίδιο με τους φτωχούς» - Τουρκάλα influencer προκάλεσε σάλο στα social

H Yasemin Arı χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο μία δήλωσή της ήταν αρκετή για να βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής και αντιδράσεων.

Στο τελευταίο βίντεό της, η Γιασμίν ασκεί κριτική σε εταιρείες αρωμάτων που παράγουν ισοδύναμα αρωμάτων που ανήκουν σε ακριβές μάρκες, λέγοντας «δεν θέλω να μυρίζω το ίδιο με τους φτωχούς», ξεσηκώνοντας μεγάλη μερίδα ακολούθων της.

«Πληρώνουμε 25-30 χιλιάδες (τουρκικές λίρες) για αυτά γιατί δεν θέλουμε να μυρίζουμε το ίδιο με τους φτωχούς. Γιατί δίνετε χρήματα στα ισοδύναμά τους; Ο λόγος που τα χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως δεν είναι για να μυρίζουμε το ίδιο με τους φτωχούς. Ο λόγος που πετάμε για δουλειές δεν είναι για να καθόμαστε δίπλα-δίπλα με τους φτωχούς. Υπάρχουν αρώματα πιο προσιτά για 5-6 χιλιάδες (τουρικές λίρες), αγοράστε τα από αυτά. Πρέπει να μυρίζω το ίδιο με κάποιον από την κατώτερη τάξη γιατί;γιατί είχα αντίστοιχο;» λέει στο επίμαχο βίντεο η infuencer.

Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı, yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu..??“Neden bu parfümlerin muadillerini çıkarıyorsunuz. Gidin 4-5 bin liralık parfüm alın. Biz, siz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara bu kadar para veriyoruz.… pic.twitter.com/Jffu6pSEqu — Gece Muhabiri (@xgecemuhabiri) November 12, 2025

Η θύελλα στις ψηφιακές πλατφόρμες δεν άργησε να ξεσπάσει. Ενώ πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τις δηλώσεις της Γιασμίν ως «αγένεια», ορισμένοι τις θεώρησαν βίντεο -παρωδία.

Αλλά οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στον κόσμο του διαδικτύου, πήραν διαστάσεις με διάσημα ονόματα να παίρνουν θέση, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες δηλώσεις ενισχύουν την αντίληψη της «εμμονής με το εμπορικό σήμα» και της «καταναλωτικής κουλτούρας» στην κοινωνία.

Οι δηλώσεις της περί «φτωχών και πλουσίων» έκαναν κάποιους να θυμηθούν την «πλούσια» Γιασμίν, όταν πήρε μέρος σε τηλεπαιχνίδι διεκδικώντας 30 χιλιάδες λίρες.