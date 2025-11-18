ΗΠΑ: Με κάθε επισημότητα έγινε δεκτός ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο F-35 και πυρηνική ενέργεια 

ΗΠΑ: Με κάθε επισημότητα έγινε δεκτός ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, στις 18 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Mark Schiefelbein
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, με τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας να επιδιώκει να αποκαταστήσει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του, μετά τη δολοφονία το 2018 του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι που διέμενε στις ΗΠΑ, και να εμβαθύνει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον.

Στην πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο για παραπάνω από επτά χρόνια, ο πρίγκιπας διάδοχος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή υπό τον Τραμπ στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, η οποία περιελάμβανε στρατιωτική τιμητική φρουρά, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προκρίνουν τους δεσμούς ασφαλείας, τη συνεργασία στον πυρηνικό τομέα για ειρηνική χρήση και επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων με το βασίλειο. Όμως, πιθανόν δεν θα υπάρξει καμία σημαντική πρόοδος στην εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, παρά τις πιέσεις εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου για μια τέτοια κίνηση ορόσημο.

Όπως σημειώνει το Ρόιτερς, η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει μια σχέση-κλειδί, μεταξύ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη και του κορυφαίου εξαγωγέα πετρελαίου, την οποία ο Τραμπ κατέστησε προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, καθώς η παγκόσμια οργή για τη δολοφονία του Κασόγκι, ενός επικριτή της Σαουδικής Αραβίας, σταδιακά εξασθένησε.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, ωστόσο αναγνώρισε την ευθύνη ως ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου.

Η «βασιλική» υποδοχή στον Σαλμάν

Η θερμή υποδοχή για τον μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον είναι η τελευταία κατά σειρά ένδειξη ότι οι σχέσεις έχουν επανακάμψει από τη βαθιά ένταση που είχε προκαλέσει η δολοφονία Κασόγκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον μπιν Σαλμάν με χαμόγελο και με χειραψία στο κόκκινο χαλί, την ώρα που δεκάδες στρατιωτικοί είχαν παραταχθεί περιμετρικά. Τη λιμουζίνα συνόδευσε τιμητική φρουρά του αμερικανικού στρατού. Οι δύο ηγέτες κοίταξαν κατόπιν στον ουρανό, ενώ μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν, προτού ο Τραμπ οδηγήσει τον καλεσμένο του στο εσωτερικό.

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διπλωματίας στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσουν στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και θα παραστούν σε επίσημο δείπνο.

Σαλμάν: Επενδύσεις ύψους 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, αναφερόμενος σε μία δέσμευση του Ριάντ για επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, η οποία διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο βασίλειο, δήλωσε ότι η προτίθεται να αυξήσει το ποσό αυτό σε ένα τρισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος Τραμπ του ζήτησε να το επιβεβαίωσει, όπου ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε «βεβαίως».

«Αυτό είναι εξαιρετικό», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Το εκτιμώ», πρόσθεσε.

F-35 και πυρηνική ενέργεια

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνίες για πωλήσεις στον τομέα της άμυνας, συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς και μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων σε αμερικανικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε ο αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί. Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους χθες πως «θα πουλήσουμε» F-35 στη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αιτηθεί να αγοράσει 48 από τα προηγμένα αεροσκάφη.

Αυτή θα είναι η πρώτη αμερικανική πώληση μαχητικών αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής. Η συμφωνία θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τώρα, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35.

