Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

Θάνατοι και νοσηλείες στην Πόλη, οπου πλέον τα κρούσματα δηλητηριάσεων βγαίνουν εκτός ελέγχου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ανησυχία και ερωτήματα προκαλούν τα αλλεπάλληλα περιστατικά δηλητηριάσεων που καταγράφονται στην Κωνσταντινούπολη, μετά και τον θάνατο μία τετραμελούς οικογένειας Τούρκων από το Αμβούργο που είχαν βρεθεί στην Τουρκία για ολιγοήμερες διακοπές.

Τα περιστατικά που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας δεν περιορίζονται σε ένα - δύο, αλλά σε αρκετά. Μάλιστα μαζική δηλητηρίαση υπέστησαν την Παρασκευή 39 άτομα εκ των οποίων οι 14 μαθητές σε δύο νέες περιπτώσεις.

25 στο νοσοκομείο μετά από επίσκεψη σε εστιατόριο.

Το βράδυ της Παρασκευής, 25 άτομα νοσηλεύτηκαν με υποψία τροφικής δηλητηρίασης μετά από επίσκεψη σε εστιατόριο. «Είναι γενικά καλά στην υγεία τους» και λαμβάνουν «τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες», έγραψε ο Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, επικεφαλής της αρμόδιας υγειονομικής αρχής στην τουρκική μητρόπολη, στην πλατφόρμα X. Όλοι τους φέρεται να παρήγγειλαν το παραδοσιακό πιάτο λαχματζούν σε ένα εστιατόριο στην περιοχή Σισλί της Κωνσταντινούπολης.

Το εν λόγω πιάτο είναι μια πίτα με κιμά, λαχανικά και διάφορα μπαχαρικά. Σύμφωνα με το CNN Türk, οι θαμώνες παραπονέθηκαν για ναυτία και έμετο αφού το έφαγαν. Οι τοπικές αρχές απέκλεισαν το εστιατόριο, το οποίο, σύμφωνα με το CNN, δεν είχε άδεια λειτουργίας.

14 μαθητές νοσηλεύτηκαν μετά από φαγητό στην καφετέρια του σχολείου

Επίσης, την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 14 μαθητές στην γειτονική επαρχία Κοτζαέλι της Κωνσταντινούπολης νοσηλεύτηκαν μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Η εφημερίδα "Habertürk" ανέφερε ότι υπέφεραν επίσης από ναυτία και έμετο λίγο μετά το μεσημεριανό γεύμα στην καφετέρια του σχολείου. Οι αρχές δήλωσαν το Σάββατο ότι οι μαθητές είναι πλέον σε καλή κατάσταση.

Η οικογένεια από το Αμβούργο - πατέρας, μητέρα και τα δύο παιδιά τους - έφτασε στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Νοεμβρίου και πέθανε μεταξύ 13 και 17 Νοεμβρίου. Οι αρχικές υποψίες για τροφική δηλητηρίαση ως αιτία θανάτου δεν έχουν επιβεβαιωθεί, και πλέον θεωρείται η λιγότερη πιθανή.

Το ξενοδοχείο τους στην περιοχή Φατίχ έγινε το επίκεντρο της προσοχής αφού άλλοι επισκέπτες από το ίδιο ξενοδοχείο έλαβαν ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με μια προκαταρκτική ιατροδικαστική έκθεση που κυκλοφόρησε από τα μέσα ενημέρωσης, η καταπολέμηση παρασίτων στο δωμάτιο κάτω από αυτό της οικογένειας μπορεί να προκάλεσε τον θάνατό τους. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Γερμανός επιχειρηματίας: Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ένας επιχειρηματίας παραπονέθηκε για εφίδρωση και δύσπνοια στο ξενοδοχείο του τη νύχτα της 19ης Νοεμβρίου. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και εκεί πέθανε. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DHA, είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Τουρκία. Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν εντελώς ασαφείς. Το ξενοδοχείο του βρισκόταν πολύ κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια από το Αμβούργο, κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι δεν είχαν ληφθεί πρόσφατα μέτρα καταπολέμησης παρασίτων.

Δύο Ολλανδέζες αδελφές: Ταξίδεψαν από την Ολλανδία στην Κωνσταντινούπολη νοσηλεύτηκαν στις 19 Νοεμβρίου από το ξενοδοχείο τους στο Φατίχ με υποψία τροφικής δηλητηρίασης λόγω ναυτίας, εμέτου και διάρροιας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η μία από αυτές έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.

Ένας πατέρας και οι δύο γιοι του από την Ολλανδία: Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δύο έφηβοι από την Ολλανδία βρέθηκαν νεκροί σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο φέρονται να είχαν ταξιδέψει στην Τουρκία με τον πατέρα τους, ο οποίος επίσης νοσηλευόταν αλλά επέζησε. Η τροφική δηλητηρίαση θεωρήθηκε ως η αιτία θανάτου των παιδιών. Το προηγούμενο βράδυ, σύμφωνα με το NTV, οι γιοι είχαν φάει σε ένα εστιατόριο στην πολυσύχναστη περιοχή Ταξίμ, αλλά ο πατέρας τους όχι. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το ξενοδοχείο τους βρισκόταν επίσης σε άμεση γειτνίαση με το ξενοδοχείο της οικογένειας από το Αμβούργο.

Γερμανίδα φοιτήτρια Erasmus: Ο θάνατος μιας Γερμανίδας φοιτήτριας Erasmus τον Νοέμβριο του 2024 αποδόθηκε αρχικά σε τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, μια ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 21χρονης, που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα δηλητηριάστηκε από φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των κοριών, δήλωσε ο δικηγόρος της στο Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου (dpa). Η έκθεση ανέφερε ότι το φυτοφάρμακο είχε εφαρμοστεί στον πρώτο όροφο, μετατράπηκε σε αέριο και εξαπλώθηκε σε όλο το κτήριο. Η φοιτήτρια έμενε στον δεύτερο όροφο.

Τα περιστατικά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό των φυτοφαρμάκων στην τουριστική μητρόπολη. Επιπλέον, θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των τροφίμων και τις ανεπαρκείς επιθεωρήσεις σε μια πόλη που φημίζεται για τη γαστρονομική της σκηνή.

