Σικάγο: Έξι παιδιά πυροβολήθηκαν, ένα πέθανε σε ταραχές σε φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι κάτοικοι του Σικάγου ζητούν να «έλθει ο Τραμπ» εν μέσω του πρόσφατου κύματος εγκληματικότητας στην πόλη που διοικείται από τους Δημοκρατικούς.

Αστυνομικοί φρουρούν έξω από τις εγκαταστάσεις της ICE στο προάστιο Broadview του Σικάγο, Ιλινόις, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Πυροβολισμοί με έναν νεκρό στο Σικάγο, κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Με μήνυμά του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το περιστατικό και επιτέθηκε στον κυβερνήτη της πολιτείας και τον δήμαρχο της πόλης, που είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς.

Τουλάχιστον οκτώ έφηβοι πυροβολήθηκαν, ένας θανάσιμα, και πολλοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση την Παρασκευή, μετά από ταραχές που ξέσπασαν στο Chicago Loop, την κεντρική επιχειρηματική περιοχή της πόλης.

«Μαζικά εγκλήματα και ταραχές στην περιοχή Chicago Loop. Πολλοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά. 300 άτομα συμμετείχαν στις ταραχές, 6 θύματα πυροβολήθηκαν, ένα σε κρίσιμη κατάσταση και ένα ΝΕΚΡΟ», έγραψε ο Τραμπ το Σάββατο σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Εν τω μεταξύ, ο κυβερνήτης Πρίτσκερ και ο δήμαρχος του Σικάγου με το χαμηλό IQ αρνούνται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια κατάσταση που θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα», πρόσθεσε. «Ο λαός φωνάζει: ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ!!!»

Η ταραχή, που ακολούθησε την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ξέσπασε κοντά στις οδούς State και Randolph την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με το FOX 32 Chicago.

Ο δημοτικός σύμβουλος Brian Hopkins της 2ης περιφέρειας του Σικάγου είπε ότι 300 έφηβοι συμμετείχαν στην ταραχή και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με σπρέι.

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός νοσηλεύτηκε με τραύματα, επιβεβαίωσε.

Τουλάχιστον έξι παιδιά πυροβολήθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο, δύο 14χρονα, ένα 15χρονο, ένα 16χρονο και ένα 17χρονο.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ένα 14χρονο αγόρι πυροβολήθηκε και αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Ένας 18χρονος άνδρας τραυματίστηκε επίσης.

