Αυξάνει την πίεση ο Τραμπ: Έκτακτη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα τη Δευτέρα

Έκτακτη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα θα πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα του τη Δευτέρα (01/12), με σκοπό να συζητήσουν τα «επόμενα βήματα» στη προσέγγισή τους προς τη χώρα και τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, αναφέρουν πηγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καλέσει ανώτερους αξιωματούχους της εθνικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Πολέμου (πρώην Άμυνας) Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο Στίβεν Μίλερ αναμένεται επίσης να παραστούν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 5 μ.μ. (τοπική ώρα Ουάσινγκτον, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε την πίεση στον σοσιαλιστή ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, δίνοντάς του τελεσίγραφο να παραιτηθεί.

«Δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα, ήταν ένα τηλεφώνημα», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους την Κυριακή (30/11).

Ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ ούτε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχουν δώσει λεπτομέρειες για το τηλεφώνημα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Miami Herald ότι ο Τραμπ είπε χωρίς περιστροφές στον Μαδούρο ότι ο χρόνος του έληξε μετά από μια τετράμηνη εκστρατεία του αμερικανικού στρατού κατά των «ναρκοτρομοκρατών» στην Καραϊβική.

«Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα», είπε ο Τραμπ στον Μαδούρο, προσφέροντάς του ασφαλή διέλευση για τη σύζυγό και τον γιο του «μόνο αν συμφωνούσε να παραιτηθεί αμέσως».

*Με πληροφορίες από CNN, Daily Mail

