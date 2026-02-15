Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των λουλουδιών που διακινούνται την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου απευθύνουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, έπειτα από αποκαλυπτικές δοκιμές σε ανθοδέσμες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα τριαντάφυλλα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υπολειμμάτων από νευροτοξίνες και αναπαραγωγικές τοξίνες σε σύγκριση με άλλα είδη. Κι όμως, ένα και μόνο μπουκέτο κόκκινων ρόδων βρέθηκε να περιέχει ίχνη από 26 διαφορετικά παρασιτοκτόνα, με τα μισά εξ αυτών να τελούν υπό καθεστώς πλήρους απαγόρευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικίνδυνο χημικό κοκτέιλ στις ανθοδέσμες

Μεταξύ των ουσιών που ανιχνεύθηκαν περιλαμβάνονται χημικά όπως η κλοφενταζίνη, που επηρεάζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς, η καρβενδαζίνη, η οποία θεωρείται καρκινογόνος, και η χλωρφενάπυρ. Όπως ανακοινώθηκε από το δίκτυο Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL), το 78% των ουσιών που εντοπίστηκαν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Την ίδια ώρα, η ζήτηση παραμένει στα ύψη, με περίπου 200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα να παράγονται ετησίως για τη γιορτή των ερωτευμένων στην Ευρώπη, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από χώρες όπως η Κολομβία και η Κένυα.

Παραγωγή σε «εργοστάσια λουλουδιών»

Η χρήση των ουσιών αυτών συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή σε περιοχές με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου τα άνθη ψεκάζονται ακατάπαυστα για να διατηρηθούν ανέπαφα κατά τη μεταφορά. Σύμφωνα με ειδικούς, τα άνθη αυτά καλλιεργούνται σε τεράστιες ποσότητες σε κλειστές εγκαταστάσεις και δέχονται ισχυρά παρασιτοκτόνα λίγο πριν την αποστολή τους, ώστε να μη απορριφθούν τα φορτία στους συνοριακούς ελέγχους. Για την προστασία των καταναλωτών, οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή βιολογικών εποχιακών φυτών. Σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί ένα τέτοιο δώρο, η συμβουλή είναι σαφής: τα υπολείμματα δεν πρέπει να καταλήγουν στην κομποστοποίηση, αλλά στα κοινά απορρίμματα, ώστε να μην επιστρέφουν οι τοξίνες στον φυσικό κύκλο.

