Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

Επικίνδυνο χημικό κοκτέιλ στις ανθοδέσμες

Newsbomb

Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των λουλουδιών που διακινούνται την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου απευθύνουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, έπειτα από αποκαλυπτικές δοκιμές σε ανθοδέσμες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα τριαντάφυλλα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υπολειμμάτων από νευροτοξίνες και αναπαραγωγικές τοξίνες σε σύγκριση με άλλα είδη. Κι όμως, ένα και μόνο μπουκέτο κόκκινων ρόδων βρέθηκε να περιέχει ίχνη από 26 διαφορετικά παρασιτοκτόνα, με τα μισά εξ αυτών να τελούν υπό καθεστώς πλήρους απαγόρευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικίνδυνο χημικό κοκτέιλ στις ανθοδέσμες

Μεταξύ των ουσιών που ανιχνεύθηκαν περιλαμβάνονται χημικά όπως η κλοφενταζίνη, που επηρεάζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς, η καρβενδαζίνη, η οποία θεωρείται καρκινογόνος, και η χλωρφενάπυρ. Όπως ανακοινώθηκε από το δίκτυο Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL), το 78% των ουσιών που εντοπίστηκαν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Την ίδια ώρα, η ζήτηση παραμένει στα ύψη, με περίπου 200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα να παράγονται ετησίως για τη γιορτή των ερωτευμένων στην Ευρώπη, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από χώρες όπως η Κολομβία και η Κένυα.

Παραγωγή σε «εργοστάσια λουλουδιών»

Η χρήση των ουσιών αυτών συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή σε περιοχές με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπου τα άνθη ψεκάζονται ακατάπαυστα για να διατηρηθούν ανέπαφα κατά τη μεταφορά. Σύμφωνα με ειδικούς, τα άνθη αυτά καλλιεργούνται σε τεράστιες ποσότητες σε κλειστές εγκαταστάσεις και δέχονται ισχυρά παρασιτοκτόνα λίγο πριν την αποστολή τους, ώστε να μη απορριφθούν τα φορτία στους συνοριακούς ελέγχους. Για την προστασία των καταναλωτών, οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή βιολογικών εποχιακών φυτών. Σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί ένα τέτοιο δώρο, η συμβουλή είναι σαφής: τα υπολείμματα δεν πρέπει να καταλήγουν στην κομποστοποίηση, αλλά στα κοινά απορρίμματα, ώστε να μην επιστρέφουν οι τοξίνες στον φυσικό κύκλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνά δέματα από Κίνα: «Καπέλο» 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό στο BBC: «Με διέλυσε η φρίκη - Δεν νιώθω θυμό»

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Φεβρουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επίθεση Ομπάμα σε Τραμπ - Τι είπε για το βίντεο με τους πιθήκους

05:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι (2)

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε 2,4 τόνους κοκαϊνης σε πλοίο στην Πολυνησία

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιστρατεύουν αγριόγατες για να νικήσουν την εισβολή αρουραίων σε φυλακή

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα

03:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:04ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στις Φυλακές Μαλανδρίνου: Ο ρόλος βαρυποινίτη

02:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»: Την Δευτέρα η «πρεμιέρα» της νέας εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

06:30ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ