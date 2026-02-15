Άλπεις: Η στιγμή που ελικόπτερο προκαλεί χιονοστιβάδα στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας

Δύο Βρετανοί και ένας Γάλλος έχασαν τη ζωή τους σε φονική χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις.

Οι δύο Βρετανοί ήταν μέλη πενταμελούς ομάδας, η οποία, συνοδευόμενη από εκπαιδευτή, πραγματοποιούσε σκι εκτός πίστας στην περιοχή Val d’Isère, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Το τρίτο θύμα ήταν ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος έκανε σκι μόνος του στο ίδιο σημείο.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν ελικόπτερο για να προκαλέσουν σκόπιμα μια χιονοστιβάδα κοντά στο θέρετρο του Chamonix, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Η ελεγχόμενη αυτή επιχείρηση (γνωστή ως PIDA - Plan d'Intervention για το Ξεκλείδωμα Χιονοστιβάδων) πραγματοποιήθηκε ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού λόγω εξαιρετικά ασταθών συνθηκών χιονιού.

​Ο εισαγγελέας της Αλμπερβίλ, Benoît Bachelet, δήλωσε ότι ο εκπαιδευτής της ομάδας βρέθηκε αρνητικός σε τοξικολογικές εξετάσεις και δεν τραυματίστηκε, ενώ ένας ακόμη Βρετανός σκιέρ υπέστη ελαφρά τραύματα. Η εισαγγελία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, την οποία έχει αναλάβει η αστυνομική μονάδα διάσωσης βουνού CRS Alpes.

https://www.instagram.com/reel/DUwKxc3AS95/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων στην περιοχή ήδη από την Πέμπτη.

Οι καιρικές συνθήκες στις Άλπεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνες το τελευταίο διάστημα. Στην ιταλική πλευρά της οροσειράς, 11 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, λόγω της αστάθειας του χιονιού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένας 70χρονος πεζοπόρος που εντοπίστηκε νεκρός την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Veneto, όπου διεξάγονται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα.

Η ιταλική υπηρεσία διάσωσης προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός σε όλο το μήκος των Άλπεων, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Όπως επισημαίνεται σε δήλωση προς το Reuters, το φρέσκο χιόνι που συσσωρεύεται πάνω σε παλαιότερα, ασταθή στρώματα δημιουργεί συνθήκες όπου ακόμη και η κίνηση ενός μόνου σκιέρ αρκεί για να πυροδοτήσει χιονοστιβάδα.

Διαβάστε επίσης