Ο Akylas στον Μητροπολιτικό Ναό του Όσλο -Θερμή υποδοχή από την ομογένεια στο πλαίσιο του promo tour

Στον Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Όσλο βρέθηκε ο Akylas, έπειτα από πρόσκληση της ελληνικής κοινότητας της πόλης, σε μια επίσκεψη που χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση και θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας των Δ' Χαιρετισμών, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Σουηδίας και Σκανδιναβίας Κλεόπας, με πλήθος πιστών να δίνει το «παρών» σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Συμβολικά δώρα και έντονη συγκίνηση

Μετά το πέρας της ακολουθίας, ο Akylas δέχτηκε θερμές ευχές από τα μέλη της ομογένειας, ενώ του προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα με ιδιαίτερη σημασία.

Μεταξύ αυτών, ένα βιβλίο αφιερωμένο στην Παναγία Σουμελά, ως αναφορά στις ποντιακές του ρίζες, αλλά και ένας σταυρός ως φυλαχτό. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με τον καλλιτέχνη να ανταποδίδει την αγάπη του κόσμου.

Εντυπωσιακή υποδοχή από μικρούς και μεγάλους

Η παρουσία του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με δεκάδες ανθρώπους να περιμένουν για μια φωτογραφία μαζί του.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία μικρών παιδιών, τα οποία του προσέφεραν δώρα που είχαν ετοιμάσει ειδικά για εκείνον, δίνοντας έναν ακόμη πιο ζεστό τόνο στην εκδήλωση.

Επόμενος σταθμός: Nordic Eurovision Party

Ο Akylas συνεχίζει το πρόγραμμά του στο εξωτερικό, καθώς αύριο αναμένεται να εμφανιστεί στο Nordic Eurovision Party, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προηγούνται του φετινού διαγωνισμού της Eurovision.

Η παρουσία του στη σκανδιναβική χώρα φαίνεται πως άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική κοινότητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του εκτός συνόρων.