Ιταλία: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα
Η αθλήτρια έπεσε πάνω από προστατευτικές μπάρες κατά τη διάρκεια καραμπόλας
Snapshot
- Η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντεμπόρα Σιλβέστρι τραυματίστηκε σοβαρά σε πτώση κατά τη διάρκεια του αγώνα Milano
- Sanremo Women 2026.
- Το ατύχημα συνέβη στα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα μετά από καραμπόλα με πολλές ποδηλάτισσες.
- Η Σιλβέστρι έπεσε με το κεφάλι πάνω σε προστατευτικές μπάρες και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.
- Η κατάσταση της αθλήτριας χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.
- Οι διοργανωτές αντέδρασαν γρήγορα και παρείχαν άμεση ιατρική βοήθεια στο σημείο του ατυχήματος.
Έντονη ανησυχία προκάλεσε το ατύχημα που σημειώθηκε στο κλασικό μονοήμερο γυναικείο ποδηλατικό αγώνα Μιλάνο-Σανρέμο το Σάββατο, όταν η Ιταλίδα αθλήτρια Ντεμπόρα Σιλβέστρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο μετά από πτώση με το κεφάλι πάνω σε προστατευτικές μπάρες.
Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα, όταν μια σειρά από συγκρούσεις μεταξύ των ποδηλατισσών προκάλεσαν καραμπόλα, με αρκετές αθλήτριες να πέφτουν στο οδόστρωμα. Η Σιλβέστρι πλησίασε το σημείο λίγο αργότερα, αλλά στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε με το κεφάλι πάνω στις προστατευτικές μπάρες, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.
Οι διοργανωτές και το ιατρικό προσωπικό παρενέβησαν άμεσα, μεταφέροντας την Ιταλίδα ποδηλάτισσα σε κοντινό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα. Η κατάσταση της Σιλβέστρι παρακολουθείται στενά, ενώ οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν σοβαρές αλλά σταθερές συνθήκες.