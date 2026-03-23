Λονδίνο: Εμπρηστική επίθεση σε τέσσερα ασθενοφόρα εβραϊκής κοινότητας

Τέσσερα ασθενοφόρα, που ανήκαν σε μια οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο, πυροπολήθηκαν και η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

«Τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία ανήκαν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας, πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε σε δήλωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία. «Αστυνομικοί παραμένουν επιτόπου και η επίθεση εμπρησμού αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

? BREAKING: Major antisemitic arson attack in Golders Green, London destroys all ambulances (at least 4) of Hatzola Northwest — a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid. @Breaking911 has seen footage of the attackers. pic.twitter.com/GwCWXG38qB — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση εθελοντών που εξυπηρετεί ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έστειλε επιτόπου έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες. Κλήσεις από κατοίκους καταγράφηκαν στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Γειτονικές κατοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

Πολλοί κύλινδροι υψηλής πίεσης στα οχήματα εξερράγησαν και έσπασαν παράθυρα σε γειτονικό συγκρότημα διαμερισμάτων. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ αργότερα ανακοίνωσε ότι η η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Έως τώρα δεν έχουν γίνει συλλήψεις, με τις Αρχές να αναζητούν τρεις υπόπτους, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.