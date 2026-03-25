Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Κίνα στις 14-15 Μαΐου

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα για επίσημη επίσκεψη μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ Xi στις 14 και 15 Μαΐου, ενώ ο Σι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον σε μια ανταποδοτική επίσκεψη σε μεταγενέστερο χρόνο, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Η επίσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

