Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet
Το σύστημα αυτοάμυνας του αεροσκάφους φαίνεται να το έσωσε από το χτύπημα
Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα σε βίντεο, που δείχνει μια τρομακτική στιγμή, καθώς ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κοντά στο Τσαμπάχαρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.
Το σύστημα αυτοάμυνας του αεροσκάφους φαίνεται να το έσωσε από το χτύπημα, εκτοξεύοντας φωτοβολίδες την τελευταία στιγμή, καθώς ο πύραυλος πλησίαζε.
Πάντως νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18.
Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπενθύμισε ότι το IRGC ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από την Τσαμπαχάρ χρησιμοποιώντας νέα, προηγμένα συστήματα αεράμυνας, προσθέτοντας: «Κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν».
Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι καταρρίφθηκε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-18.