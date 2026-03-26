Εντυπωσιακές εικόνες: Πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα σε βίντεο, που δείχνει μια τρομακτική στιγμή, καθώς ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκρήγνυται κοντά στην ουρά ενός F/A-18E Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κοντά στο Τσαμπάχαρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Το σύστημα αυτοάμυνας του αεροσκάφους φαίνεται να το έσωσε από το χτύπημα, εκτοξεύοντας φωτοβολίδες την τελευταία στιγμή, καθώς ο πύραυλος πλησίαζε.

BREAKING: Footage shows a close call as a surface-to-air missile explodes near the tail of a U.S. Navy F/A-18E Super Hornet near Chabahar in southeast Iran. The aircraft’s self-protection system appears to have saved it from being hit, deploying flares at the last moment as the… pic.twitter.com/adi1niHNbT — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 26, 2026

Πάντως νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπενθύμισε ότι το IRGC ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από την Τσαμπαχάρ χρησιμοποιώντας νέα, προηγμένα συστήματα αεράμυνας, προσθέτοντας: «Κανένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν».

Το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι καταρρίφθηκε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-18.

?FALSE: The Islamic Revolutionary Guard Corps announced a U.S. F/A-18 fighter was struck over Chabahar using new advanced air defense systems.



✅TRUE: No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/I25QFjYo0l — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026

